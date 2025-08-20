Швеция ще помага за въздушната и морската сигурност на Украйна

Министър-председателят на Швеция Улф Кристершон заяви днес, че страната му иска да допринесе за предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна като част от коалицията от държави, които се надяват да съдействат за края на войната с Русия.

Швеция може да допринесе с въздушно наблюдение и евентуално с морски ресурси, в зависимост от общите нужди и при условие че това е безопасно, каза Кристершон пред Шведското обществено радио, цитиран от Ройтерс.

Така Швеция ще се включи в Коалицията на желаещите, която бе създадена на Лондонската среща през март 2025 г. и включва над 30 държави, водени от Великобритания и Франция. Целта е да се осигурят дългосрочни гаранции за сигурността на Украйна — включително чрез възможен мироопазващ силов компонент след постигане на споразумение или примирие.

