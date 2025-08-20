"Веднага!": Доналд Тръмп поиска оставката на гуверньора на Федералния резерв

Президентът Доналд Тръмп поиска оставката на Лиза Кук, член на Управителния съвет на Федералния резерв, в поредния си опит да подчини независимата централна банка на волята си. Тръмп отправи призива, след като Бил Пулте, директор на Федералната агенция за жилищно финансиране, обвини Кук в измама с ипотеки и поиска от Министерството на правосъдието да я разследва.

"Кук трябва да подаде оставка, веднага!!!" написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, споделяйки медийно съобщение за обвиненията на Пулте. Представител на Федералния резерв не коментира веднага призива на Тръмп Кук да подаде оставка, както и обвиненията към нея.

Лиза Кук, снимка: Getty Images

Тръмп от месеци натиска председателя на Федералния резерв Джером Х. Пауъл да понижи лихвените проценти, подигравайки се с него с прякора "Too Late" (Твърде късно) и повдигайки възможността да се опита да отстрани Пауъл, припомня "The Washington Post". Президентът също така се опита да окаже натиск върху Пауъл, като разгледа ремонтите на сградите на Федералния резерв, включително по време на напрегнатото си посещение в кампуса му миналия месец. Мандатът на Пауъл като председател на Федералния резерв изтича през май следващата година.

Тръмп иска мнозинство за негови хора

Снимка: Getty Images

С насочването си към Кук, Тръмп изглежда се стреми да отвори повече свободни места в борда на Фед, ускорявайки момента, в който губернаторите, подкрепящи Тръмп, биха могли да имат мнозинство. Неочаквано свободно място се появи по-рано този месец, когато една от губернаторите, Адриана Д. Куглер, обяви оставката си. Тръмп заяви, че е "много щастлив" от това.

Пулте отправи обвиненията си срещу Кук по-рано в сряда в X. Той я обвини в измама, "като е посочила апартамента си извън щата като основно местожителство", въпреки че е взела заем за къща в Мичиган, която също е посочила като основно местожителство.

Президентът Джо Байдън назначи Кук в Управителния съвет през 2022 г., а Сенатът я потвърди с партийно гласуване, което наложи на вицепрезидента Камала Харис да разчупи равенството. Кук е първата чернокожа жена, която заема пост в съвета, пише "The Washington Post".