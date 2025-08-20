Войната в Украйна:

Пак инцидент с атракцион по Българското Черноморие: Пострада 16-годишен младеж

16-годишен младеж от София е приведен в УМБАЛ - Бургас със съмнения за комоцио след ползването на воден атракцион в района на централния плаж в Слънчев бряг. За новия инцидент на Българското Черноморие с атракцион съобщи за Actualno.com говорителят на ОДМВР - Бургас Цветелина Рандева.  Инцидентът станал около 15.30 ч. днес, което се случва само часове след фаталния случай със загинало 8-годишно дете в атракцион в Несебър. 

Подробности за инцидента

Всичко започнало, когато трима непълнолетни туристи, отседнали в Слънчев бряг, използвали воден атракцион "плаващ дюшек", представляващ лодка, издърпваща надуваем дюшек през морето.

По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след които отново се качил самостоятелно.

При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналия бил с леко кръвотечение в областта на брадичката отдясно.

Състоянието на младежа

Първоначално младежът отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че 16- годишния може да е получил комоцио и в тази връзка повикал екип на "Спешна помощ", с който софиянецът е откаран до УМБАЛ - Бургас. Р

аботата по случая продължава от служители на РУ Несебър, където е образувано досъдебно производство. ОЩЕ: 8-годишно дете почина в Несебър след падане с парашут

Деница Китанова
