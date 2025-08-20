Войната в Украйна:

Депутатите се събират извънредно заради безводието

Въпреки депутатската ваканция - Комисията по околна среда и води към 51-ото Народно събрание ще проведе извънредно заседание. То е насрочено за утре, 21 август в 14.30 часа. Причината за свикването на заседанието е безводието в страната.

Дневният ред на заседанието включва обсъждане и изготвяне на проект на решение на Народното събрание за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза, което означава, че най-вероятно ще има и извънредно заседание на парламента. 

Припомняме, че вчера санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски изиска от председателя на Народното събрание Наталия Киселова да свика незабавно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите, за изработване и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите на Република България. ОЩЕ: Пеевски поиска от Киселова спешно заседание заради водната криза

 

Деница Китанова
Деница Китанова
