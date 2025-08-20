Германски войници в Украйна: Мерц среща проблеми дори в собствената си партия

Германия да изпрати войски в Украйна като част от мироопазващ контингент при евентуално споразумение с Русия - тази тема предизвика разгорещени дебати сред местните политици. Не само опозиционните партии, които категорично отхвърлиха плана, са проблем в случая за канцлера Фридрих Мерц (ХДС/ХСС), а и правителствените му партньори от SPD - Социалдемократическата партия. Нещо повече, в собствения консервативен блок на ръководителя на германското правителство има гласове "против".

След разговори с американския президент Доналд Тръмп и европейските лидери в понеделник Фридрих Мерц изрази готовност Берлин да се присъедини към евентуална мисия за поддържане на мира в Украйна. Той подчерта, че Германия носи „голяма отговорност“ да участва в тези усилия, макар да отбеляза, че окончателните решения ще зависят от консултации с европейските партньори и коалиционното му правителство. „Напълно ясно е, че цяла Европа трябва да участва. В крайна сметка, тук не става въпрос само за територията на Украйна, а за политическия ред в Европа“, заяви той.

В партията на Мерц са несъгласни

Заместник-лидерът на партията на канцлера ХДС и премиер на Саксония Михаел Кречмер изрази в сряда своето несъгласие с разполагането на германски войски в Украйна. „Германските войници, които се сражават в Украйна, не трябва да бъдат тема на дискусия“, заяви политикът пред списание Spiegel.

Той подчерта, че Берлин не може да гарантира сигурността на Украйна сам, като отбеляза, че германските въоръжени сили понастоящем не разполагат с капацитета да поемат такава роля.

Снимка: Getty Images

Коалиционните партньори също са пречка

Външнополитическият говорител на Социалдемократите и депутат в Бундестага Адис Ахметович не изключи възможността за участие на германски войски в миротворческа мисия в Украйна, но подчерта, че много ще зависи от предстоящите преговори между американците и европейците. „Трябва да има надеждни гаранции за сигурността на Украйна от страна на САЩ. След това може да се конкретизира подкрепата на Германия и ЕС. В този момент нищо не трябва да се изключва“, заяви той пред местните медии, цитиран от Анадолската агенция.

Високопоставеният депутат от Социалдемократическата партия Ралф Щегнер се противопостави категорично на участието на Бундесвера във военна мисия за осигуряване на потенциално примирие в Украйна. „Германия трябва да остане извън този въпрос. Разполагането на германски войници в региона е изключително трудно, също и по исторически причини. Това не е нещо, което може да се изисква просто така“, заяви депутатът.

