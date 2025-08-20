Оценка: Китай разширява ударно ядрения си арсенал, комунистите се подсигуряват при провал в Тайван

Наред с масивното натрупване на конвенционална военна мощ, Китай е започнал бързо и устойчиво увеличаване на размера и капацитета на своите ядрени сили, твърдят американските военни и експерти по контрол на въоръженията. Началникът на Стратегическото командване на САЩ генерал Антъни Котън заяви пред Конгреса през март, че директивата на китайския лидер Си Дзинпин, според която армията трябва да бъде готова да завземе Тайван до 2027 г., е причина за увеличаването на запаса от ядрени оръжия. Те могат да бъдат изстреляни от суша, въздух и море.

В своята национална отбранителна политика за 2023 г. Китай поднови дългогодишния си ангажимент, че при никакви обстоятелства няма да бъде първият, който ще използва ядрени оръжия. Така наречената политика на "непървоначално използване" включва и обещание, че Китай няма да използва ядрени оръжия или да заплашва с използване на такива държава, която не разполага с ядрено оръжие.

Министерството на отбраната в Пекин заяви, че "ядрена война не може да бъде спечелена и не трябва да се води". Китай се придържа към "ядрена стратегия на самоотбрана и следва политика на непървоначално използване".

Поддържа ли Китай друга позиция извън публичното говорене?

Пентагонът заяви, че въпреки публичната позиция на Китай, стратегията му вероятно включва възможен първи удар в отговор на конвенционални атаки, които заплашват жизнеспособността на ядрените му сили, командването и контрола или които се доближават до ефекта от ядрен удар.

Пекин вероятно би обмислил първи ядрен удар, ако конвенционална военна загуба в Тайван "сериозно застраши" оцеляването на комунистическия режим, заяви Пентагонът в доклад, публикуван в края на миналата година.

Китайското министерство на отбраната каза, че се противопоставя на "всякакви опити да се раздухва т.нар. "китайска ядрена заплаха", с цел да се оклевети и дискредитира Китай и умишлено да се подведе международната общност".

Модернизация

Само че Китай разширява и модернизира запасите си от оръжия по-бързо от всяка друга ядрена сила и е натрупал около 600 бойни глави, според Bulletin of the Atomic Scientists - нестопанска организация със седалище в Чикаго.

Според организацията Китай строи около 350 нови ракетни силози и няколко нови бази за мобилни пускови установки. Оценява се, че китайската Народна освободителна армия разполага с около 712 пускови установки за ракети, базирани на сушата, но не всички са предназначени за ядрени оръжия. От тези пускови установки 462 могат да бъдат заредени с ракети, "които могат да достигнат континенталната част на Съединените щати", се посочва в доклада.

Много от пусковите установки са за ракети с по-къс обсег, предназначени за атакуване на регионални цели, но повечето от тях не са предназначени за ядрени удари, се казва в оценката, цитирана от Reuters.

В доклада си Пентагонът оценява, че до 2030 г. китайската армия ще разполага с повече от 1000 оперативни ядрени бойни глави. Пекин се стреми да изгради по-голяма сила, варираща от ракети с ниска мощност за прецизни удари до междуконтинентални балистични ракети с експлозивна сила от няколко мегатона.

