Русия обяви 1,7 милиона загинали украински военни: Киев с реакция

Пропагандните руски канали разпространиха днес информация, че руски хакери били хакнали базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна и по този начин са стигнали до засекретена информация за "1,7 милиона загуби" сред украинските защитници от началото на пълномащабното нахлуване. На новината реагираха от Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна като нарекоха информацията "фалшива". В действителност Украйна никога не е разполагала с такава численост на армията си, казаха оттам.

"Това е абсолютно абсурден фейк, тъй като Украйна никога не е имала редовна армия от 1,7 милиона души през годините си на независимост. Към януари 2025 г., според украинския президент Володимир Зеленски, броят на украинските войски е бил 880 хиляди души", се казва в съобщението.

В същото време президентът на Украйна нееднократно е отбелязвал, че загубите на руската армия са поне три пъти по-високи от тези на Украйна.

Още: Швеция ще помага за въздушната и морската сигурност на Украйна

Целта на тази дезинформация е да демобилизира украинците, да убеди света в "изтощението и неефективността на Въоръжените сили на Украйна" и да отслаби международната подкрепа, се казва в съобщението.

Според официални данни на Генералния щаб на Украйна, към 20 август 2025 г. Русия е загубила 1 072 700 войници убити и ранени от 24 февруари 2022 г. насам.

Германски войници в Украйна: Мерц среща проблеми дори в собствената си партия