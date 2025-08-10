Войната в Украйна:

Заплаха за съд, защото питаш: Сагата с "мистериозния" енергиен проект на Гълъбово

10 август 2025, 11:30 часа 747 прочитания 0 коментара
Ще си търсим правата, отново, вярваме в справедливостта. Това е само една част от публикация на страницата във Facebook на Община Гълъбово. А причината за това твърдение е материал във в. "Капитал", в който се разказва историята на проект, оценяван на над 360 милиона евро – изграждане на ТЕЦ с RDF гориво край града.

Случаят се превърна в скандал, след като журналистката Венелина Попова иска по Закона за достъп до обществена информация данни за инвестиционното намерение и не получи отговор от местната администрация. Заради това се стига до съд – и там Попова е осъдена да плати съдебните разноски. Старозагорският съд не се съгласява, че има отказ на общинските власти да вършат един от важните аспекти от работата, заради която са избрани, а именно – да дават обяснения по въпроси от обществен интерес – Още: Осъдиха журналист да плати за въпрос към кмета на Гълъбово

Как точно вижда властта в Гълъбово нещата що се отнася до енергийните проекти в града и влиянието им върху хората е доста красноречиво:

Енергийният проект

Всъщност, кметът на Гълъбово Николай Тонев говори публично за проекта. Той говори как в града има безплатно парно, имало най-високите заплати в училищата. И още – коментари за RDF и какво е това, които звучат доста положително, макар мисълта на Тонев да не тече по най-гладкия начин – има видео, което показва:

Инициативата BG Elves посочва, че по делото, което Венелина Попова води, за да получи информация, се е намесила прокуратурата и е поискала видеото да не се счита за доказателство, че кметът добре знае какъв е проектът и то след като Общинският съвет в Гълъбово е приел решение за изменение на Подробния устройствен план (ПУП), но не иска да говори.

На всичкото отгоре в местния вестник има обяви за работа в нов енергиен проект - още едно доказателство, че общинските власти добре знаят за какво става въпрос:

Венелина Попова не за пръв път се изправя срещу Тонев, припомнете си – Още: "Под прицел" на АКФ: Историята на журналистката, която се изправи срещу Пеевски и Масларова

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Христо Ковачки Свобода на словото Гълъбово Николай Тонев RDF RDF инсталация Венелина Попова Община Гълъбово
