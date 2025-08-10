Барселона остава без един от основните си футболисти, който се присъединява към Роналдо

Наставникът на Барселона Ханзи Флик остава без един от основните си футболисти в защита. Трансферът на Иниго Мартинес в Ал-Насър вече е факт. Бранителят се превърна в стълб в отбраната на каталунците с идването на германския специалист. Сега 34-годишният ветеран ще напусне Барселона две години след пристигането си като свободен агент и ще подпише с отбора на Кристиано Роналдо едногодишен договор с опция за удължаване.

Мартинес се разбра с Ал-Насър

Според информация на саудитския вестник "Arriyadiyah", Иниго Мартинес ще печели около 10 милиона евро нетно на сезон повече отколкото в Барселона. В същия доклад се посочва, че през последните дни е имало известно напрежение, тъй като испанецът е искал гарантиран минимум два сезона с екипа на Ал-Насър. В крайна сметка клубът е включил опция за удължаване в окончателното споразумение, в зависимост от определени цели за представяне. Договорът ще включва и клауза, позволяваща на играча да откаже втория сезон, дори ако тези цели са изпълнени.

След като тази пречка беше отстранена, сделката вече е готова, изпълнявайки едно от исканията на треньора Хорхе Жезус като част от основно обновяване на състава. Мартинес получаваше заплата от около 14 милиона евро бруто на сезон в Барса (7 милиона евро нето). Напускането му, дори и да е за свободен трансфер, освобождава значителна част от заплатите за "блаугранас", създавайки място за регистриране на нови попълнения и подновявания.

Our new warrior in his armor 🛡️💛 pic.twitter.com/iBhOsFybs9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2025