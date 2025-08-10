Войната в Украйна:

Гаджев отвърна на президента: Последното служебно правителство на Радев е продало 124 държавни имота

Явно лицемерието е заразно. Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Това написа във фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

"Предходното му служебно правителство - 138. Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота. Ако влезна в същото ниво на риторика - коя клиентела е обслужвана тогава?"

ОЩЕ: Радев: Правителството на Пеевски се готви да продава държавни имоти, стягат най-големия грабеж 

 

