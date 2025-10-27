4 слабости, които ще попречат на Путин да спечели войната в Украйна

Владимир Путин остава убеден, че може да спечели войната срещу Украйна. Но реалността е съвсем различна - американското разузнаване е заключило, че поради редица военно-технически, а не политически причини, Путин не може да спечели на бойното поле. И президентът Тръмп е наясно с това. Това заявиха двама високопоставени източници от американското разузнаване пред италианското издание La Stampa, след като се съгласиха да говорят при условие за анонимност.

Колкото и да е странно - да, недостиг на войници

От историята на руски войник, пленен в Украйна само 12 дни след като е облякъл униформата, до невъзможността на Русия да изпрати подкрепления на Башар Асад в Сирия през декември миналата година - всичко сочи за сериозния проблем, пред който е изправена Москва с недостига на хора, които да отидат да се бият дори за пари.

Разузнаването отбелязва, че това се е видяло ясно още миналата година, когато Русия се оказа неспособна да помогне на режима на Башар Асад - тя просто не разполагаше с хора, които да изпрати там. "При други обстоятелства щяхме да видим руснаците да се притекат на помощ. Но това не се случи, защото Русия не можеше да си позволи да отвори фронт в Близкия изток", обяснява един от източниците.

Данните на американското разузнаване сочат, че Москва се сблъсква с трудности с набирането на войници – 90 000 през първото тримесечие на 2025 г., след това се вижда сериозен спад. За цялата 2025 г. (към момента) са наети 292 000 (вербувани цивилни лица).

При това този мобилизационен резерв трябва да сключи договори с руското Министерство на отбраната, създавайки голяма тежест за държавната хазна, която се очаква тепърва още да расте.

Икономическата ситуация в Русия

Още е рано да се каже колко болезнени ще бъдат санкциите срещу енергийния сектор, особено тези, които Тръмп най-после наложи на "Роснефт" и "Лукойл". Ясно е обаче, че Министерството на финансите на САЩ разполага с други инструменти за удар по Москва – най-вече, трайно прекъсване на руската банкова система от доларовите транзакции през глобалната система SWIFT.

Международният валутен фонд прогнозира растеж за Русия от 0,6%, което е рязък спад в сравнение с 4% през 2024 г. Цената на конфликта (без да се броят последствията за икономиката, които са далеч по-очевидни) е 150 милиарда долара, финансирани от петрол и газ. Но Русия живее със стабилна инфлация от над 10% и лихвени проценти от 17%.

Тази комбинация е "неустойчива в краткосрочен план", казва анализатор, който допълва, че Путин си е направил грешно сметката как ще трябва да плати на доброволците, сключващи договори с военното министерство. Финансовата цена ще трябва да бъде платена през 2026 и 2027 г., посочва той.

Придобивките на бойното поле, несъразмерни на загубите

Това е една от областите, върху които се фокусира разузнаването. Путин явно остава убеден, че може да спечели на бойното поле и да обяви, когато той реши, кога ще е краят на войната.

Само че през февруари 2022 г. целта беше да се свали Зеленски и да се установи проруско правителство; сега целта му е контрол над Донбас - дотук тези цели не са изпълнени. Според разузнаването целта на Москва като цяло остава да се консолидира южният фронт близо до Черно море и да се напредне към Одеса.

Но реалността не изглежда благоприятна за руска победа. Москва губи превозни средства и бронирани машини "непропорционално в сравнение с незначителните придобивки", които постига. Русия изразходва огромни ресурси (резервисти, военна техника, артилерия), които са напълно несъразмерни с напредъка ѝ на бойното поле. Тази ситуация е особено видна в средносрочен и дългосрочен план.

Военно-техническите възможности на Украйна

Русия постигна успехи особено по отношение на дроновете като значително подобри "Шахед"-ите с подкрепата на Китай.

Но Украйна междувременно също постигна голям напредък.

От една страна Киев вече има относителна независимост на вътрешната си отбранителна индустрия и самостоятелно произвежда високотехнологични дронове като удвои капацитета си от 1,5 милиона на 3 милиона бройки.

На второ място, Украйна разработи ракетите "Фламинго", които бяха представени на 18 август. Те имат обхват до 3000 км и се насочват с GPS. Въпреки че имат слабости - откриват се с радар, не летят с висока скорост и на голяма височина, и могат да станат лесна плячка дори за преносими ракетни системи, те са сериозна стъпка напред.

Производството им на пълна мощност ще започне през февруари 2026 г. и те ще позволят на Украйна да нанася удари дълбоко на руска територия.

В заключение

Това са четирите фактора, които ще възпрепятстват Путин да спечели на бойното поле, заключават източниците на италианския ежедневник. С тази информация е запознат американския президент и тя се актуализира непрекъснато. Така че той е този, който трябва да реши как да борави с предоставената му информация, когато определя политиката си.

Но някои експерти се опасяват, че както каза пред WSJ Джон Уилямс, бивш ръководител на отдела за Русия и Евразия в Държавния департамент, политиците имат изкривена представа, което може да доведе до неправилни заключения.