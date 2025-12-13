Украинците вече обучават наземните роботизирани системи да извършват атаки

Украинските сили са усвоили систематичното използване на наземни роботизирани системи (GRS) за логистични цели и сега планират да разгърнат "камикадзе GRS" - т.е. за атаки на фронта. Това заяви заместник-командирът на танков батальон от 33-та отделна механизирана бригада, пожелал анонимност. "По принцип, към момента, тъй като все още се учим, вече сме усвоили логистичния аспект. В бъдеще планираме да използваме ударни подходи, тоест камикадзе ракети, както и атакуващи дронове с картечници и гранатомети, за да унищожим врага на бойното поле, без да използваме пехота“, отбелязва той пред УНИАН.

Според него в Украйна има центрове за обучение, които предоставят начално обучение за оператори и единици на наземни дронове. „Ние избрахме свой собствен път", казва обаче той - защото обучението в центровете е много продължително, а "в условията на съвременната война, при сегашното темпо, не можем да си позволим да отлагаме. Така че ние сами го усвоихме, благодарение на 3-та отделна щурмова бригада, 108-ми отделен щурмов батальон и 59-а отделна щурмова бригада. Благодарение на тях успяхме да достигнем това ниво“, смята заместник-командирът.

Снимка: Telegram/"Азов"

Логистичните мисии и опитите за атаки

В момента бригадата на военния може да осигури повече от 10 тона полезен товар на позиция на месец, а през следващите месеци това количество може да се увеличи до 20-30 тона.

Той обяснява също, че за управлението на наземните роботизирани системи е достатъчен един човек на контролния панел.

„Но това би било неефективно. Защото средната логистична мисия е с дължина до 20 км. Така че, дори и да направите сметките, едно пътуване в двете посоки би отнело най-малко четири часа, ако всичко върви добре. Четири часа концентрация, четири часа седене на контролния панел и без да се движиш, е доста трудно. Ето защо използваме трима души - двама за ракетни установки и един пилот“, казва той пред УНИАН.

