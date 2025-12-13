Класическа музика на фронтовата линия: Когато животът триумфира над смъртта (ВИДЕА)

Класическа музика в изпълнение на украински военнослужещи, в много случаи директно на фронтовата линия - това също може да се види и чуе в тази война, която следим ежедневно в последните вече четири години. В следващите редове ви предлагаме да се насладите на две такива забележителни изпълнения, които звучат още по-необикновено предвид обстоятелствата, при които са изпълнени.

Първото е на военни от т.нар. групировка "Културен десант" - сдружение от украински военни артисти и доброволци, които пътуват на фронта, за да подкрепят бойния дух на защитниците чрез концерти. Сред руините на срината от руснаците сграда те свирят мелодия, позната в цял свят, която обаче идва от украинска народна коледна песен. "Щедрик" е създадена от украинския композитор Микола Леонтович, който работи върху нея в продължение на години, а за първи път в тази си адаптация тя е изпълнена през 1916 г. Мелодията става световноизвестна и навлиза в англоезичния свят във версията "Carol of the Bells".

Още: Ако Зеленски нареди отстъпление от Донбас, украинските военни може да не се подчинят

Второто изпълнение е на украинския войник Моисей Бондаренко - "No Surprises" на Radiohead на цигулка на фронтовата линия.

😻Footage that gives you chills: Ukrainian soldier Moisei Bondarenko performed Radiohead’s “No Surprises” on the violin right on the frontline. pic.twitter.com/tP77Umrgvc — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2025