Ако НАТО свали руски самолет, това ще е война: Руски посланик

Ако НАТО свали руски самолет, това ще е началото на военен конфликт. Това заяви руският посланик във Франция Алексей Мешков по радио RTL. "Това ще е война", каза дипломатът. Според Мешков, самолетите на НАТО също нарушавали руското въздушно пространство "доста често", но не ги сваляли. Дипломатът отрече Москва да е участвала в инциденти с дронове в Европа.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство близо до остров Вайндло. Бяха вдигнати изтребители на НАТО, за да ги ескортират, а Естония поиска консултации по член 4 от договора на Алианса. НАТО предупреди за готовността си да отговори военно.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи, че страните от НАТО трябва да открият огън по руски самолети, ако те нарушат отново въздушното пространство на НАТО. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте уточни, че Алиансът е готов да свали руски изтребител, нарушаващ въздушното пространство на НАТО, ако е необходимо.

