Американските специални сили задържаха руския танкер "Маринера" след две седмици преследване (СНИМКИ, ВИДЕО)

07 януари 2026, 15:35 часа 531 прочитания 0 коментара
Американски военни извършват десант на борда на петролния танкер "Marinela", който е част от руския сенчест флот. Руският пропаганден канал RT, финансиран от Кремъл, публикува видео и снимка от десанта. Припомняме, че танкерът се опитва от две седмици да избегне бреговата охрана на САЩ и дори руският диктатор Владимир Путин изпрати подводница и военни кораби, за да го ескортират и пазят. 

По-рано танкерът плаваше под панамски флаг под името "Bella 1" на път за Венецуела, като според Вашингтон участваше в доставките на ирански петрол, който е обект на санкции от страна на САЩ. 

След като американските сили се опитаха да спрат кораба в Карибско море, екипажът нарисува руския трикольор на борда и информира бреговата охрана, че е под руски контрол. Последва официално искане от Москва до Вашингтон да спре преследването на танкера. Двама източници, запознати със ситуацията, са заявили пред CNN, че администрацията на Тръмп не признава, че корабът е под руски статут и го смята за плавателен съд "без гражданство".

Преди минути Европейското командване на ВВС на САЩ потвърди в профила си в Х, че корабът е задържан за нарушаване на санкциите на САЩ. Плавателният съд е иззет в Северния Атлантик по силата на заповед, издадена от федерален съд на САЩ, след като беше проследен, се казва в съобщението. Подобни санкционирани плавателни съдове заплашват сигурността в Западното полукълбо, добавят от командването на ВВС на САЩ.

Елена Страхилова
