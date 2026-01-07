Американските специални сили задържаха руския танкер "Маринера" след две седмици преследване (СНИМКИ, ВИДЕО)

Американски военни извършват десант на борда на петролния танкер "Marinela", който е част от руския сенчест флот. Руският пропаганден канал RT, финансиран от Кремъл, публикува видео и снимка от десанта. Припомняме, че танкерът се опитва от две седмици да избегне бреговата охрана на САЩ и дори руският диктатор Владимир Путин изпрати подводница и военни кораби, за да го ескортират и пазят.
По-рано танкерът плаваше под панамски флаг под името "Bella 1" на път за Венецуела, като според Вашингтон участваше в доставките на ирански петрол, който е обект на санкции от страна на САЩ.
След като американските сили се опитаха да спрат кораба в Карибско море, екипажът нарисува руския трикольор на борда и информира бреговата охрана, че е под руски контрол. Последва официално искане от Москва до Вашингтон да спре преследването на танкера. Двама източници, запознати със ситуацията, са заявили пред CNN, че администрацията на Тръмп не признава, че корабът е под руски статут и го смята за плавателен съд "без гражданство".
Още: Русия предизвиква САЩ с подводница заради санкциониран танкер
Преди минути Европейското командване на ВВС на САЩ потвърди в профила си в Х, че корабът е задържан за нарушаване на санкциите на САЩ. Плавателният съд е иззет в Северния Атлантик по силата на заповед, издадена от федерален съд на САЩ, след като беше проследен, се казва в съобщението. Подобни санкционирани плавателни съдове заплашват сигурността в Западното полукълбо, добавят от командването на ВВС на САЩ.
The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of— U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026
the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X
CNN: Идва директна конфронтация САЩ - Русия заради танкер, бягащ от американските санкции
‼️ BREAKING: Special Forces, working with the U.S. Coast Guard, successfully boarded the Russian-flagged, Iranian-linked oil tanker Marinera in the North Atlantic, Reuters reports. pic.twitter.com/cu0Ans7Pno— Digital Gal (@DigitalGalX) January 7, 2026
US surveillance tracking Russian oil tanker Marinera in the North Atlantic— Boi Agent One (@boiagentone) January 7, 2026
Coast Guard cutter in pursuit as Russia deploys submarine to protect shadow fleet vessel
AC-130 gunships and special ops now at UK 🅱️ases for potential boarding
US-Russia maritime standoff intensifies pic.twitter.com/zgNycxgrMd