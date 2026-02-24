Войната в Украйна:

Още един роден гранд се подсили в последния момент

24 февруари 2026, 22:15 часа 417 прочитания 0 коментара

В последните часове на трансферния прозорец в България станахме свидетели на няколко сделки, като те не спират да валят. Ботев Пловдив е поредният роден гранд, който не е приключил зимната си селекция и го показа, като привлече Карлос Меоти от елитния португалски клуб Фамаликао. „Канарчетата“ обявиха входящия трансфер на офанзивния футболист с публикация в социалните мрежи. Меоти е на 20 години, развивал се е в Португалия, като освен във Фамаликао е играл и за Жил Висенте и Бенфика.

Ботев Пловдив: привлече Карлос Меоти от Фамаликао

Ето какво написаха от Ботев Пловдив за трансфера на Карлос Меоти: „ПФК Ботев Пловдив привлече в състава си офанзивния футболист Карлос Меоти. “Жълто-черните” подписаха трансферно споразумение за правата на играча с португалския Фамаликао. 20-годишният атакуващ играч пристига в клуба след развитие в португалската футболна система, където преминава през школите и отборите на Жил Висенте, Бенфика и Фамаликао.

„Той може да създава голови ситуации както за себе си, така и за своите съотборници“

Карлос Меоти играе основно като крило и атакуващ полузащитник, като се отличава със силния си ляв крак, добра скорост и умения в ситуациите един на един. В юношеския си период прави силно впечатление с офанзивната си ефективност, реализирайки 21 гола в рамките на един сезон, което му носи трансфер в един от водещите клубове в Португалия. Футболистът притежава качества като техника в движение, креативност в последната третина и способност да създава голови ситуации както за себе си, така и за своите съотборници. Той е профил на модерен флангови нападател с потенциал за развитие и израстване на по-високо ниво.

В Ботев Пловдив талантливият играч ще получи възможност да направи следващата крачка в кариерата си, като клубът вижда в него перспектива за развитие и бъдещ принос към офанзивната мощ на отбора. С правилна работа и адаптация към българския футбол той има потенциал да се превърне във важна фигура в състава.

Николай Илиев
