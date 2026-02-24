Легенда на Ботев Пловдив сравни гола срещу Лудогорец с гол на Стоичков (ВИДЕО)

В понеделник, на 23 февруари, Ботев Пловдив постигна много важна победа срещу родния шампион Лудогорец в Първа лига. Триумфът беше важен както за „канарчетата“, които са в криза, така и за цялостното класиране в първенството, тъй като „орлите“ са основният преследвач на лидера Левски. След двубоя една от „жълто-черните“ легенди Марин Бакалов даде интервю пред колегите от „Gong“. В него една от темите беше гола на Николай Минков, който отбеляза първото попадение за Ботев.

Марин Бакалов сравни гола на Минков с този на Стоичков

Минков прехвърли вратаря на Лудогорец Серджо Падт, а на Бакалов този гол му е напомнил за онзи на Христо Стоичков с екипа на ЦСКА срещу Барселона през 1989 г.: „Минков в лидер, във вчерашния мач беше и капитан. Неговото попадение много ми напомня на гола на Стоичиков срещу Барселона, когато играеше в ЦСКА. Голямо хладноквъриве и майстрство. И вторияти ни гол също бе отлично изработен.

Още: Още един роден гранд се подсили в последния момент

Ботев Пловдив е 11-ти в Първа лига

Така трябва да се раздават играчите, а публиката ще го оцени, дори и да няма добри реузлтати“. След тази победа разликата между лидера в Първа лига Левски и Лудогорец стана 10 точки – „сините“ имат актив от 53, а „зелените“ от 43 пункта. Ботев Пловдив е на 11-то място с 25 точки след изиграването на 22 мача – 7 победи, 4 равенства и 11 победи.

Още: Футболен бос избухна: Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви