24 февруари 2026, 21:38 часа 294 прочитания 0 коментара
Вратарска асистенция и хеттрик класираха Атлетико Мадрид напред в Шампионска лига

Днес, на 24 февруари, ще имаме възможност да наблюдаваме реваншите от плейофните мачове в Шампионска лига. Ранният сблъсък между Атлетико Мадрид и Брюж обещаваше да е един от най-интересните, след като първата среща в Белгия завърши със зрелищен резултат 3:3. В днешната среща Атлетико Мадрид показа доминацията си у дома и след асистенция на вратаря Ян Облак и нетипична за състав на Диего Симеоне игра, "дюшекчиите" се класираха на 1/8-финал.

Първото полувреме се отличи с вратарска асистенция

Още от самото начало на двубоя си пролича, че ще бъде поне толкова равностоен, колкото този в Белгия. До 23-тата минута. Вратарят на Атлетико Мадрид Ян Облак улови топката и веднага я прати в предни позиции. Там нападателят Александър Сьорлот беше сам, но успя да овладее, стреля и топката мина през ръцете на Симон Миньоле. За радост на Брюж, отборът успя да изравни 13 минути по-късно с гол след центриране от корнер. Топката стигна до централния защитник Жоел Ордонез и той порази вратата на "дюшекчиите" от близко разстояние.

Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид вкара рано, но продължи с атаките

Първото полувреме завърши толкова равностойно, колкото и започна, но нещата не седяха така през втората част. Натиск на Атлетико доведе до бърза атака, която беше завършена от Джони Кардосо. Така "дюшекчиите" върнаха аванса си в 48-мата минута. Но след като поведе, Атлетико не продължи в типичния за Диего Симеоне прагматичен стил. Мадридчани поддържаха добро темпо, като опитваха да създават положения пред противниковата врата. В 76-тата минута това се отплати след хубава отборна атака, която мина през голяма част от нападателите на "дюшекчиите".

Александър Сьорлот

Александър Сьорлот вкара хеттрик

Александър Сьорлот се разписа за втори път в мача и направи резултата 3:1 за Атлетико Мадрид. В останалите 10 минути от двубоя "дюшеккчиите" започнаха с познатите номера, с които накъсват играта. Въпреки това отново намериха възможността да вкарат и в 87-мата минута Александър Сьорлот оформи както своя хеттрик, така и крайния резултат - 4:1 и общия резултат 7:4 в полза на Атлетико Мадрид.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Атлетико Мадрид Шампионска лига Брюж
