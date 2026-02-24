Вратарска асистенция и хеттрик класираха Атлетико Мадрид напред в Шампионска лига

Днес, на 24 февруари, ще имаме възможност да наблюдаваме реваншите от плейофните мачове в Шампионска лига. Ранният сблъсък между Атлетико Мадрид и Брюж обещаваше да е един от най-интересните, след като първата среща в Белгия завърши със зрелищен резултат 3:3. В днешната среща Атлетико Мадрид показа доминацията си у дома и след асистенция на вратаря Ян Облак и нетипична за състав на Диего Симеоне игра, "дюшекчиите" се класираха на 1/8-финал.

Първото полувреме се отличи с вратарска асистенция

Още от самото начало на двубоя си пролича, че ще бъде поне толкова равностоен, колкото този в Белгия. До 23-тата минута. Вратарят на Атлетико Мадрид Ян Облак улови топката и веднага я прати в предни позиции. Там нападателят Александър Сьорлот беше сам, но успя да овладее, стреля и топката мина през ръцете на Симон Миньоле. За радост на Брюж, отборът успя да изравни 13 минути по-късно с гол след центриране от корнер. Топката стигна до централния защитник Жоел Ордонез и той порази вратата на "дюшекчиите" от близко разстояние.

Атлетико Мадрид вкара рано, но продължи с атаките

Първото полувреме завърши толкова равностойно, колкото и започна, но нещата не седяха така през втората част. Натиск на Атлетико доведе до бърза атака, която беше завършена от Джони Кардосо. Така "дюшекчиите" върнаха аванса си в 48-мата минута. Но след като поведе, Атлетико не продължи в типичния за Диего Симеоне прагматичен стил. Мадридчани поддържаха добро темпо, като опитваха да създават положения пред противниковата врата. В 76-тата минута това се отплати след хубава отборна атака, която мина през голяма част от нападателите на "дюшекчиите".

Александър Сьорлот вкара хеттрик

Александър Сьорлот се разписа за втори път в мача и направи резултата 3:1 за Атлетико Мадрид. В останалите 10 минути от двубоя "дюшеккчиите" започнаха с познатите номера, с които накъсват играта. Въпреки това отново намериха възможността да вкарат и в 87-мата минута Александър Сьорлот оформи както своя хеттрик, така и крайния резултат - 4:1 и общия резултат 7:4 в полза на Атлетико Мадрид.

