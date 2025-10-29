Анализ: Тестът на "Буревестник" е повече политически пиар, отколкото истинско оръжие

Ракетата „Буревестник“, с която Владимир Путин се хвали, е базирана на технология от 50-те години на миналия век и не представлява реален военен пробив. Това съобщава The Wall Street Journal. Експерти от САЩ отбелязват, че идеята за крилата ракета с ядрено задвижване датира от времето на Студената война. САЩ изоставят подобни проекти преди 70 години, когато междуконтиненталните ракети се оказват по-бързи и по-надеждни.

Анализатори твърдят, че „Буревестник“ лети с подзвукова скорост, което я прави лесна мишена за съвременните системи за противовъздушна отбрана. Нейният радиоактивен двигател я прави лесно откриваема, а сложният й дизайн увеличава риска от аварии.

„Това е повече лабораторен експеримент, отколкото практично оръжие,“ каза Дъглас Бари от Международния институт за стратегически изследвания. Според WSJ, руският президент Владимир Путин използва „Буревестник“ главно като лост за влияние срещу американския си колега Доналд Тръмп, а не като реална заплаха. Политическото й въздействие далеч надхвърля действителната й военна стойност — а реакцията на Тръмп е забележително хладна.

