Две малки деца издъхнаха в автомобил заради горещата вълна във Франция

Две деца на възраст 2 и 4 години бяха открити мъртви днес следобед в семейния им автомобил на паркинг в жилищен район в Карпентра, Южна Франция. "Причините за смъртта им все още предстои да бъдат установени, но горещината е водеща версия", каза пред АФП прокурорът на Карпентра Елен Мурж. Майката на децата е под грижите на спешна помощ и все още не е разпитана, уточни прокуратурата.

Пожарникари заявиха пред АФП, че са открили "двете деца със сърдечен удар, след като получили обаждане около 13:20 ч. (14:20 ч. българско време)".

Франция е обхваната от гореща вълна, като в 49 департамента (половината от страната) е обявен червен код за високи температури. Утре ще бъде още по-горещо, като червен код ще бъде обявен в 54 департамента, а в други 35 - оранжев код, съобщи "Метео Франс", цитирани от БТА.

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Вчера трима възрастни хора починаха в домовете си в Жиронд, Югоизточна Франция, в резултат на изключително горещото време, съобщиха местните власти. Най-малко 13 души са се удавили през почивните дни, докато са търсели прохлада от горещините, казаха от Гражданска защита.

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