Спорт:

Две малки деца издъхнаха в автомобил заради горещата вълна във Франция

22 юни 2026, 18:04 часа 459 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Две малки деца издъхнаха в автомобил заради горещата вълна във Франция

Две деца на възраст 2 и 4 години бяха открити мъртви днес следобед в семейния им автомобил на паркинг в жилищен район в Карпентра, Южна Франция. "Причините за смъртта им все още предстои да бъдат установени, но горещината е водеща версия", каза пред АФП прокурорът на Карпентра Елен Мурж. Майката на децата е под грижите на спешна помощ и все още не е разпитана, уточни прокуратурата. 

Пожарникари заявиха пред АФП, че са открили "двете деца със сърдечен удар, след като получили обаждане около 13:20 ч. (14:20 ч. българско време)". 

Франция е обхваната от гореща вълна, като в 49 департамента (половината от страната) е обявен червен код за високи температури. Утре ще бъде още по-горещо, като червен код ще бъде обявен в 54 департамента, а в други 35 - оранжев код, съобщи "Метео Франс", цитирани от БТА. 

Още: Белгия спира влакове заради рекордните горещини

Вчера трима възрастни хора починаха в домовете си в Жиронд, Югоизточна Франция, в резултат на изключително горещото време, съобщиха местните власти. Най-малко 13 души са се удавили през почивните дни, докато са търсели прохлада от горещините, казаха от Гражданска защита.

Важни указания за работа при екстремни жеги и бури: Инспекцията по труда напомня

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
автомобил Франция Жега деца горещини
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес