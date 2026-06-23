Нетаняху: Израелската армия има пълна свобода на действие срещу всяка заплаха в Южен Ливан

"Нашите войници, разположени в Южен Ливан, имат пълна свобода на действие за неутрализирането на всяка пряка или потенциална заплаха срещу тях или срещу жителите на северната част на Израел", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес. Премиерът отбеляза, че на израелската армия не са наложени никакви ограничения в това отношение, се посочва в изявление от неговата канцелария.

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"Моето указание и това на министъра на отбраната към израелските сили за отбрана е ясно и не се е променило. Нашите бойци в Южен Ливан имат пълна свобода на действие, за да осуетят всяка пряка или възникваща заплаха за тях или за жителите на Севера. Силите за отбрана нямат ограничения в това отношение. Заставам зад тях, цялата страна застава зад тях. Запазвам позицията си, че ще останем в зоната за сигурност в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитим жителите на Севера и всички граждани на страната", каза Нетаняху, цитиран от вестник "Джерусалем пост".

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