Огромна промяна в ПАОК, която пряко ще засегне "Футболист №1 на България"

Капитанът на българския национален отбор и "Футболист №1" Кирил Десподов ще преживее огромна промяна на клубно ниво. От следващия сезон нападателят ще работи с нов треньор начело на ПАОК. От солунския гранд официално обявиха назначаването на италианския специалист Алесио Лиши. 40-годишният тактик поема поста от румънеца Разван Луческу, който напусна клуба преди дни. "Двуглавите орли" бяха свързани с един от бившите помощници на Арне Слот - Марино Пушич, но изглежда, че двете страни не са стигнали до споразумение.

ПАОК обяви новия си наставник

40-годишният Лиши започна треньорската си кариера в младежките академии на Лацио, преди да се премести в Испания през 2011 г. Там той работи с Леванте и Мирандес, а наскоро беше треньор на Осасуна в Ла Лига през сезон 2025/26. Той напусна испанския клуб миналия месец, след като с мъка избегна изпадането от елита. В официално изявление клубът от гръцката Суперлига приветства новия си треньор, заявявайки: "Заедно започваме нова ера с вяра, амбиция и обща цел да поведем отбора ни към нови постижения и успехи. С упорита работа и отдаденост към ценностите на ПАОК заедно започваме да пишем следващата глава от нашата история."

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Лиши заменя Луческу, който имаше два мандата начело на ПАОК - първо между 2017 и 2019 г., а след това отново от 2021 г. до неотдавнашното си напускане. По време на двата си престоя в Солун румънският специалист изведе "двуглавите орли" до две титли в гръцката Суперлига, от общо четири в историята на ПАОК, както и до два триумфа в Купата на Гърция, затвърждавайки статута си на един от най-успешните треньори в историята на клуба.

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