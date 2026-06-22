Руският топ сенатор Валентина Матвиенко: Спецоперацията ни спаси от война! (ВИДЕО)

"С началото на специалната военна операция спасихме страната и народа си от повторение на трагедията от 1941 г.". Тези цинични думи не са измислица, а наистина бяха изречени от висш руски представител - председателя на Съвета на Федерацията (горната камара на руския парламент) Валентина Матвиенко. Така тя се опита да обясни, че режимът на диктатора Владимир Путин е започнал пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., за да се предпази от... война.

"Само чрез постигането на целите на специалната военна операция може да бъде отстранена заплахата от световна война", категорична е 77-годишната Матвиенко, една от най-високопоставените държавни служителки в страната, използвайки термина, с който Путинова Русия описва агресията си в съседната страна.

Matviyenko explains how war saved Russia from war



“By launching the SMO, we saved the country and our people from a repeat of the tragedy of 1941. Only by achieving the goals of the SMO can the threat of a global war be removed,” said Valentina Matviyenko, Speaker of Russia’s… pic.twitter.com/01Ye8RtvBY — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

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Путин постави цветя за "Градовете герои" от Втората световна война, включително Киев и Одеса

Днес Владимир Путин положи цветя пред мемориалните плочи на „Градовете герои“ от Втората световна война, включително пред тези, посветени на Киев и Одеса - градове, които от няколко години редовно са мишени на руски ракети и дронове.

Символично е също, че това се случи на 22 юни - деня, в който Нацистка Германия започва своята инвазия срещу Съветския съюз през 1941 г. А днес, десетилетия по-късно, ракетни тревоги се обявяват в самите руски региони заради войната, в която Путин вкара страната си.

"Историята не е научила на нищо тези хора (ако изобщо все още могат да бъдат наречени хора). Войната винаги намира пътя си обратно към дома", отчитат от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

🤢 Today, Putin laid flowers at the Hero Cities memorial steles, including those dedicated to Kyiv and Odesa



The cynicism is hard to miss: these are the very cities that have been regularly targeted by Russian missiles and drones for years.



It is also symbolic that this… pic.twitter.com/2DB1t1JRFF — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

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