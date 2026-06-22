"Не живеем от благодарност до благодарност": Зеленски разкри как Киев се е опитал да спре разкола с Полша

Преди да върне по пощата своя Орден на Белия орел на полския президент Карол Навроцки, Володимир Зеленски и екипът му са се опитали да разрешат спора с Варшава и да обяснят позицията на Киев. Това каза самият Зеленски пред ТСН "Тижден". Още когато Навроцки преди дни обяви намерението си да отнеме отличието, украинската страна е започнала преговори, но това не е променило позицията на Навроцки, стана ясно от думите му.

"Ръководителят на моя кабинет и първият ми заместник, Буданов и Кислица, казаха: "Искаме да летим, ще разрешим въпроса с поляците – с администрацията на Карол", обясни Зеленски, добавяйки, че той самият е имал съмнения, че това ще е възможно. Буданов и Кислица пристигнали във Варшава и имали разговори с президентската канцелария, с екипа на премиера, но резултат нямало.

"Предложих среща с полския президент. Казах: "Хайде да проведем пресконференция." Полският президент направи следващата стъпка – той каза, че Украйна няма място в Европа, защото това е лошо за полските фермери. Защо казва това? За да окаже натиск върху [Доналд] Туск и да блокира клъстера [за присъединяването към ЕС]. Това са взаимосвързани въпроси", каза Зеленски.

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Той е убеден, че срещата му с премиера Доналд Туск „по никакъв начин не е повлияла на полския президент“ или на неговото решение.

Визирайки полските критики, че Украйна "не показва благодарност" към Полша за оказаната й помощ във войната, Зеленски заяви: "Ние живеем от атака до атака. Не живеем "от благодарност до благодарност". И отново каза, че украинците защитават както Полша, така и Европа, а не обратното.

Зеленски добави и друго - че украинските войници сами избират имената на подразделенията си, а не той президент. Това уточнение той направи, защото припомняме спорът се разгоря след като Полша го обвини, че е кръстил украинска военна част на името на националистическата Украинска въстаническа армия (УПА). Зеленски каза още, че той е подписал стотици подобни укази от началото на войната и никога не е определял сам имената на бойните части, нито е казвал какво харесва или не харесва, защото вярва, че като държавен глава трябва да подкрепя въоръжените сили на страната си.

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