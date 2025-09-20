Арогантно: Руските изтребители над Естония са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Пилотите на трите руски МиГ-31 са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи за мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато са нарушили естонското въздушно пространство. Това каза днес високопоставен естонски военен представител, цитиран от Асошиейтед прес. Престоят им в небето над Естония продължи 12 минути с изключени транспондери и без радиовръзка.

Руското военно министерство отрече днес негови бойни самолети да са навлизали във въздушното пространство на Естония.

Но Естония отхвърли твърденията на Москва, като заяви, че нарушението е потвърдено от радара и от визуален контакт.

Руските изтребители са навлезли в естонското въздушно пространство между 9:58 ч. и 10:10 ч. местно време вчера в района на Вайндлоо, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море, съобщи естонската армия. В изявление на естонското министерство на отбраната се посочва, че това е четвъртото нарушение на въздушното пространство на Естония от Русия през тази година.

Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви пред АП полковник Антс Кивиселг, командир на Центъра за военно разузнаване на Естония. Независимо от това, той каза, че руските самолети "е трябвало да знаят, че се намират във въздушното пространство (на Естония)".

Въпреки че са получили сигнали от италианските пилоти, летящи с изтребители Ф-35, руснаците явно са ги игнорирали и "всъщност не са последвали инструкциите", добави той.

"Защо не са го направили, това е въпрос към руските пилоти", каза Кивиселг.

Руските самолети са излетели от летище близо до град Петрозаводск, в северозападната част на Русия, и са се насочвали към Калининград, руски ексклав на Балтийско море, разположен между Литва и Полша. Те са били проследени от два финландски изтребителя, преди да бъдат ескортирани от двата италиански самолета.