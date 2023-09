Азербайджан: Военните цели в Нагорни Карабах вече са неутрализирани

Още: Стрелба и удар с дронове: Нагорни Карабах пак е арена на военни действия (ВИДЕО)

По-рано помощникът на Алиев заяви, че основната цел на операцията на Азербайджан в Карабах била "унищожаването на военната инфраструктура на терористичния нелегитимен режим".

Става въпрос за Армения, но властите в Ереван заявиха, че нямат войски в Нагорни Карабах. Премиерът Никол Пашинян пък каза, че арменската армия няма да предприема действия на този етап.

Междувременно Пашинян обсъди случващото се в спорния регион заедно с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. Двамата са в Ню Йорк, където заедно с редица световни лидери участват в 78-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Nikol Pashinyan discussed with US Secretary of State Antony Blinken the situation in Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/bOiKTGe9GN