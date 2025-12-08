Лайфстайл:

Бащата-генерал воюва срещу Украйна, дъщеря му спокойно обикаля Европа и се радва (ВИДЕО)

Дъщерята на руски генерал, който активно участва в руската военна инвазия срещу Украйна, лесно е получила виза и пътува без проблем в "омразната" на Кремъл Европа. Това съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Александър Токарев е участвал пряко в откритото военно нахлуване на Русия в Украйна. Генерал Токарев е военнопрестъпник, чието име фигурира в украинската "Книга на палачите". Той командва Пета общовойскова руска армия.

Междувременно 22-годишната му дъщеря Анастасия щастливо обикаля страните от "вражеското НАТО". Завършила "интернат за момичета към Министерството на отбраната", тя признава, че е получила европейска виза без никакви проблеми и понякога харчи до милион рубли за ваканциите си. Анастасия е посетила поне три европейски държави - Франция, Италия и Австрия, откакто руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната си война в Украйна. Тя води блог за пътуванията си, като казва, че лесно е получила европейска виза, а според нея "европейската икономика е спяла" поради намаленото издаването на визи за руснаци. Според Анастасия, почивката с приятеля и кучето ѝ е струвала между 800 000 и 1 милион рубли. Тя вечеря в скъпи ресторанти и кара нова Toyota Corolla.

След като всичко това лъсна, Анастасия изтри профила си в Instagram - в Русия компанията Meta, която е "майка" на Instagram, е отдавна обявена за екстремистка.

