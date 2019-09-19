Бежанец от Африка взе дете за заложник в Германия
Бежанец от Африка, за който се твърди, че е от ганайски произход, е взел малко момиче за заложница в германския град Визмар в местен център за чужденци, съобщиха от градското полицейско управление.
#polizeieinsatz in #wismar. Ein Mann hält einen Säugling in seiner Gewalt. Am Abend überwältigt ihn das #sek. https://t.co/5ZdUAVh0e2 pic.twitter.com/aZBxw9nasI— SVZonline (@SVZonline) September 19, 2019
Заложническа драма в Германия, в ход е специализирана операция
Полицията в германския град Бохум, провинция Северен Рейн-Вестфалия, задейства мащабна операция, след като въоръжен мъж взе заложница н...
Редактор:
Илия Лазаров
Етикети: Германия мигранти заложник Визмар
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