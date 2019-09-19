Бежанец от Африка взе дете за заложник в Германия

Бежанец от Африка, за който се твърди, че е от ганайски произход, е взел малко момиче за заложница в германския град Визмар в местен център за чужденци, съобщиха от градското полицейско управление.

Според последната информация детето може да е собственото дете на мъжа, което той използва като средство за упражняване на натиск върху властите, за да го оставят в Германия. Съобщава се, че мъжът е невъоръжен, информира "Спутник".Полицията е отцепила сградата и в момента води преговори с мъжа. Всички служители в Службата за управление на чужденците са напуснали сградата, според шефа на местната администрация Кирстен Вайс.Състоянието на детето се наблюдава от лекар по всяко време. Предполагаемият му родител се опитва да убеди властите да направят тест за бащинство, който по същество би го спасил да бъде изгонен от Германия. Страната е изправена пред голям наплив от мигранти и търсещи убежище от Близкия изток, откакто канцлерът Ангела Меркел обяви политика на "отворени врати" през 2015 г. Някои политици и активисти твърдят, че това е довело до скок в броя на престъпленията в държавата.