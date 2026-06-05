НА ЖИВО: Военните удари са повишили възможността Иран да се сдобие с ядрено оръжие

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Нови данни от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) показват, че най-голямата цел на Доналд Тръмп с решителната намеса в 12-дневната война на Израел срещу Иран през юни 2025 г. и с войната на САЩ и израелските сили срещу Ислямската република през 2026 г. не само не е дошла по-близо, а се е отдалечила. Рискът Иран тайно да разработва ядрени оръжия се е увеличил след военните удари срещу страната миналата година.