Руският президент Владимир Путин каза на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украйна. Той добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото, предаде Ройтерс. Путин посочи на срещата, която се състоя в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна.

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Въпреки това „ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж“, отбеляза Путин. Освен това той заяви, че е сигурен, че Москва и Пекин скоро ще подпишат нови споразумения в областта на енергетиката, които ще бъдат приветствани от световните пазари, но не оповести повече подробности.

Проблемите в руската икономика

Руските власти се борят за здравето на руската икономика и умишлено са избрали да я охладят, за да избегнат нарастваща инфлация. Това заяви руският президент Владимир Путин на среща, организирана от ТАСС с ръководителите на водещи международни информационни агенции. „Не искаме хиперинфлация от 30, 60 или 70%, както е в някои страни. Борим се за здравето на руската икономика като цяло“, добави той.

Слуховете за сериозни проблеми в руската икономика са силно преувеличени, „не бива да бъркаме пожелателните мисли с реалността“, каза Путин. „Постигат се резултати“ в икономиката въпреки дебата за ключовия лихвен процент, добави той.

По думите на Путин, държавният дълг на Русия е само 15,6%, „което ни дава основание да вярваме, че сме на правилния път и да се чувстваме уверени“. Нарастващата инфлация е основният проблем в руската макроикономика, но Централната банка предприема всички необходими мерки, категоричен бе той. „Централната банка и финансовите власти като цяло взеха редица решения, за да потиснат нарастващата инфлация и да подобрят макроикономическите показатели“, каза той.

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Русия изпълни целта си за намаляване на броя на хората, живеещи под прага на бедността, предсрочно, достигайки 6,7% през 2025 г.: „Планирахме да намалим броя на хората, живеещи под прага на бедността, до 7% до 2030 г. През 2025 г. изпълнихме тази цел предсрочно, надхвърляйки целта от 6,7%.“ „Индустриалното производство продължава да расте, както и реалните доходи. Реалните доходи са нараснали с над 28%, до голяма степен поради ръста на реалните заплати от над 25%“, каза още той.

Русия изпълнява социалните си задължения към гражданите си, като „индексира пенсии, помощи, минимална работна заплата, помощи в подкрепа на семейства с деца и др.“. Руската икономика, по паритет на покупателната способност, е изпреварила „всички европейски страни, а също и Япония“, заемайки четвърто място в света, похвали се Путин.

Енергийните доставки за Европа

Не „злата Русия“ спря доставките на енергия за Европа, а европейските страни отказаха да купуват, надявайки се, „че всичко тук ще се срине“, обясни Путин. Пускането на останалия газопровод „Северен поток“ е възможно с натискането на бутон, но е необходимо решение от Берлин: „Стига, знаете ли какво? Това не е шега работа. Просто натиснете бутон и газът ще потече. Но за това е необходимо решение от федералното правителство.“ „Газпром“ е готов да доставя газ по „Северен поток“ „още утре“.

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Последната линия на газопровода „Северен поток“ е под санкции на САЩ, а решението за пускането му в експлоатация е „въпрос на суверенитет“ за Германия. Русия може да доставя 25-28 милиарда кубически метра газ годишно по оставащата линия на „Северен поток“: „Това са 25, а с увеличаване на обема може да доставя до 28 милиарда кубически метра годишно.“

Партньорите биха искали да възобновят доставките по „Северен поток“, но са получили заповеди от Брюксел и Берлин да не го купуват: „Договорът е валиден. И не „Газпром“ не го изпълнява. „Газпром“ е готов. Германският партньор не купува, защото има заповеди от Брюксел и Берлин да не купува. Това е забрана. Това е всичко.“

Отношенията със Запада

Русия никога не е отказвала контакт с представители на ЕС, но те не искат да се обаждат или да идват на гости: „Всичко, което трябва да направят, е да вдигнат телефона и да се обадят. Ако искат да дойдат, нека дойдат. Те не искат“, оплака се Путин.

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Ситуацията относно уреждането на конфликта в Европа „трябва да узрее“ и нещата са „на правилния път“, каза той. „Ако европейците искат да работят с нас, нека да изоставят колониалния си подход и да разговарят с Русия като равноправен партньор, и да работят с нас, за да намерят решения дори на много сложни въпроси, които изискват разрешаване в интерес както на Русия, така и на нашите европейски партньори. Ние сме готови за това“, обяви Путин, като така отново прехвърли вината върху Европа. „Между другото, контактите между разузнавателните служби продължават“, уточни той.

Руската заплаха за Европа

Някои европейци смятат, че Русия уж планира атака срещу Европа, което е „просто нелепо“. „Би било смешно, ако не беше толкова тъжно“, каза той. Всеки на Запад, който обмисля възможността за руска атака срещу страни от НАТО, „Всеки, който мисли за това, трябва да се запита: защо? Защо ни е нужно това?“, добави Путин.

Изявленията, които се правят в Европа за някаква „руска заплаха“, не са просто глупости, а „умишлена провокация“, целяща да „създаде заплаха, която всъщност не съществува, и да принуди населението на техните страни да харчи повече пари за отбрана“. Всички обвинения на Европа срещу Русия остават много вероятни, без доказателства в подкрепа на тях: „Къде е дори един факт? Няма нито един“, добави той.

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Припомняме, че буквално дни преди руското настъпление в Украйна и Путин, и други официални лица от Кремъл твърдяха, че това е измислена заплаха и че Русия няма да нападне своя съсед.

Геополитическият курс на Армения

По-нататъшното развитие на пазарите и регулаторната система в рамките на Евразийския съюз ще зависи от избора на Армения относно бъдещия ѝ политически курс. „Бихме помолили нашите арменски колеги да определят възможно най-бързо каква посока ще поемат. Организацията на пазарите и регулаторните форми в рамките на ЕАЕС ще зависят от това“, заяви той. Русия има „само едно искане“ към Армения: да проведе референдум за евентуално присъединяване към ЕС „възможно най-скоро“, каза още Путин, макар че това никога не е било условие за членство в нито една европейска държава.

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„Настоящата външна политика на Ереван, ориентирана към западните стандарти, не е изненадваща; в нея няма нищо „свръхестествено“. Русия, по искане на Армения, някога настояваше за включването на страната в ЕАЕС, въпреки че „според редица параметри икономическото положение на Армения не се вписва особено в общата картина“, каза още той.

Дългосрочни отношения с Китай

Русия не е правила никакви „завои“ към Азия, тъй като външната ѝ политика и взаимодействията ѝ с Китай се основават на дългосрочни споразумения: „През последните години, особено след събитията, които все още се развиват в Украйна, все по-често се говори, че Русия се е насочила към Азия, че е променила политиката си. Русия не е променила нищо и не е правила никакви завои“, заяви той.

Русия и Китай са „естествени съюзници и партньори“. „Ние сме съседи. Споделяме огромна граница. Не избираш съседите си. Просто така е исторически. В течение на векове, чрез взаимодействие, ние сме развили определена система от принципи за нашите отношения. Не вчера, не днес, не преди пет години, а в продължение на векове тези принципи са били развивани“, каза Путин.

Русия и Китай винаги са развивали военно сътрудничество и това взаимодействие продължава. „Винаги сме си сътрудничили, не само през последните пет години, но винаги във военната сфера. И продължаваме това сътрудничество както преди. Нищо ново не се е случило в това отношение“, каза той.

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Москва и Пекин обсъждат нови проекти във военно-технологичния сектор, но тези планове не са свързани с текущи събития, „включително тези в Украйна или дори в Близкия изток“: „Това е просто традиция в отношенията ни както във военната, така и във военно-техническата сфера. Работим заедно по някои разработки в тази област.“ Москва и Пекин са приятели „не срещу някого, а във взаимни интереси“, каза още той.

Русия отдавна се стреми към подписването на договор за изграждане на нов газопровод, наречен „Силата на Сибир 2“, който да доставя газ до Китай през територията на Монголия. Той коментира и руско-индийските отношения, като посочи, че те няма да бъдат засегнати от сътрудничеството на Делхи с Вашингтон. Путин отбеляза, че САЩ се опитват да оказват натиск върху Индия, включително и върху връзките ѝ с Москва, но по думите му е безполезно да се опитват да притискат премиера Нарендра Моди.

Конфликтът в Близкия изток

Трагедията на Палестина, на фона на събитията, развиващи се около Иран и Ормузкия проток, е „забравена“, но „не е изчезнала“, каза още Путин. Фундаменталното решение на конфликта в Близкия изток може да бъде само „създаването на пълноценна палестинска държава“, добави той.

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Иран е приятелска страна за Русия, „имаме добри, доверителни отношения“. Иранският народ, със своето „единство и готовност за борба“, доказа, че мнението му със сигурност трябва да бъде взето предвид при разрешаването на кризата в Близкия изток, обяви Путин.

Ползите от иранската криза са краткосрочни, докато Русия възприема дългосрочна перспектива. „В този случай нашият интерес е конфликтът да бъде прекратен възможно най-бързо“, обясни още той.

Нов президентски мандат

Конституцията позволява кандидатирането за нов президентски мандат през 2030 г., но е „много рано“ да се говори за това, обяви Путин, който е на власт от 26 години с кратко прекъсване от един мандат, в който беше премиер, а мястото му зае Дмитрий Медведев.

„Само Господ знае дали ще имаме достатъчно здраве: за мен, за теб и за всички събрани тук, за да оцелеем до утре, до вдругиден и освен това, за да решим проблемите, които са пред нас, за да постигнем целите, които си поставяме“, каза още той.