"Изборът сега е ваш, стига война": С писмо Зеленски покани Путин на преговори (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски написа първото отворено писмо до руския президент Владимир Путин след началото на пълномащабната война през 2022 година. В него украинският лидер призовава за прекратяване на войната и преминаване към директни преговори между двамата лидери.

Зеленски припомни, че когато Путин пое управлението на Русия преди повече от 26 години, мнозина в Украйна са се отнасяли към него положително, но според него „това вече е в миналото“. „По-голямата част от украинците сега са положително настроени към факта, че нашите далекобойни дронове присъстваха на откриването на вашия форум в Санкт Петербург, изминавайки разстояние от над 1000 километра. Както добре знаете, това разстояние не е границата на нашите възможности“, отбеляза украинският лидер.

Той подчерта, че 26-те години на власт на Путин „са променили напълно дневния ред в отношенията между Украйна и Русия“, казвайки, че „народите са преминали от обсъждане на търговията към фокусиране изключително върху ударите и загубите“. Освен това, както отбеляза украинският президент, Путин е прекарал почти половината от тези 26 години във война срещу Украйна.

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Обръщайки се към кремълския владетел, Зеленски заяви, че тази война е негов личен избор – „война без реална причина“. „Често чуваме, че войната Ви отива. Разбира се, не когато става въпрос за сигурността на жилището Ви във Валдай или за парада в Москва. Собственият Ви живот е ценен за Вас. Но сега всички виждаме, че това най-накрая вече не е това, от което руснаците са доволни – това, което войната предлага“, пише Зеленски.

В писмото той заявява, че руснаците не харесват украинските дронове и ракети, недостига на бензин, покачващите се цени, постоянните забрани и плановете за втора вълна на мобилизация. „Да, все още можете да принуждавате руснаците да живеят така. Но ресурсите Ви значително намаляват. Нямате парите или политическата власт, за да продължите да купувате лоялността на руснаците, както правите от 26 години. Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че светът ще се погрижи за това“, уверява Зеленски.

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Украинският президент съобщи, че е получил доклад за загубите на руската армия на фронта в Украйна през май и „това отново е повече от 30 000 убити и тежко ранени руснаци“. „Поддържаме точната тази цифра всеки месец и имаме видео доказателства за всяка загуба – това не е безпочвено. Знаем, че 63 процента от загубите ви на фронта са убити, а само 37 процента са ранени“, отбеляза той.

В същото време, казва той, Украйна изпитва болка от всяка загуба, казвайки: „дори когато нивото на украинските загуби е едно към пет или едно към шест в сравнение с руските загуби, това все още има голямо значение“. „Ние в Украйна не искаме постоянна война. Знаем много добре, че нещата са безкрайно по-добри без война. Искаме да постигнем това. Уверен съм, че мнозинството руснаци са готови да отговорят положително на това и Вие го знаете“, каза той на Путин.

„Стига война“

Зеленски отбеляза, че мнозина, включително Путин, не вярват, че Украйна ще оцелее, но междувременно тя запазва независимостта си „и ще го направи, въпреки всякакви други прогнози“. „Ние получаваме подкрепа, вие получавате санкции. И това ще продължи, докато няма справедливост за Украйна, която ние желаем и която може да бъде постигната. Няма да позволим на онези, които се опитват да ви убедят, че санкциите срещу Русия ще бъдат значително облекчени и че подкрепата за Украйна ще бъде значително намалена без съществени промени в позицията ви по отношение на Украйна, да успеят. Примерът на Орбан показва позорния край, който постига онези, които избират да помогнат на Русия във войната ѝ срещу нас“, заяви президентът.

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Той припомни, че Украйна е преживяла трудни зими, когато Русия се е опитала да унищожи енергийния ѝ сектор, „и дори в тъмнината устойчивостта на украинците се е запазила“. „Светът не е уморен от Украйна, на което отдавна разчитате. Но дори и тези в глобалния свят, които ви помагат да заобикаляте санкциите и да поддържате икономиката на повърхността, са уморени от Русия. Няма как да не забележите. След 26 години старостта започва да си взема своето. Колкото по-дълго продължава, толкова по-уморен ще бъдете“, предупреди Зеленски Путин.

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Зеленски заяви, че знае от разузнаването, че Путин в момента обмисля военни планове за 2027 и 2028 г., че иска да въвлече Беларус във войната и „играе някаква игра с Приднестровието“. „Вашите пропагандисти заплашват всички съседи на Русия по един или друг начин. Наистина ли искате да преживеете всичко това? Изборът сега е ваш. Стига война. Украйна предлага да се сложи край на тази война. Трябва да го направим честно и достойно и да гарантираме, че няма да има по-нататъшно избухване на война“, категоричен е Зеленски.

Зеленски кани Путин на среща

„Всички чуха вашите представители да казват с усмивка, че очевидно бих могъл да дойда в Москва. Но след 26 години украинският лидер няма работа във вашата столица, точно както руският лидер в Киев“, написа президентът.

Според него, подобна среща може да се проведе в Швейцария, Турция и арабски страни. „Лидерите са тези, които решават ключовите въпроси – това винаги е било и винаги ще бъде така. Предлагам да се определи ясна дата за срещата“, отбеляза той.

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Украинският президент подчерта, че други конкретни участници, по-специално Европа, биха могли да се присъединят към започналата „двустранна писта“. „Вярваме, че участието на Европа е от съществено значение – на тези, които наистина имат силата да повлияят на ситуацията. Вярваме, че Съединените щати трябва да участват и това е, което може да определи конфигурацията на нова архитектура на сигурност в нашата част на света“, написа украинският лидер.

Украйна е готова да прекрати огъня

„Украйна е готова да прекрати огъня напълно – за времето, докато преговорите продължат“, каза той, „това е стандартна практика, сега потвърдена от обстоятелствата около Иран“. Зеленски също припомни, че Украйна е готова да размени военнопленници на принципа „всички за всички“, „и това би могло да бъде добра прелюдия към края на войната“.

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„Ако лично Вие не стигнете до заключението, че е време да се сложи край на тази война, Украйна ще продължи да се бори за съществуването си. Ще имаме хора, които ще ни подкрепят. Но и Вие ще трябва да се борите много по-усилено за собственото си съществуване – не на Русия, а за вашето собствено. И това не е заплаха от мен или от Украйна. Това са факти от руската история, които добре знаете: когато Русия се уморява, настъпват промени“, предупреди Зеленски Путин.

Отговорът на Путин

Същевременно Владимир Путин говори пред международни медии на икономическия форум в Санкт Петербург и отново ясно даде да се разбере, че не е готов да сложи край на започнатата от него война. Той заяви, че ако Зеленски иска преговори, може да отиде в Москва – нещо, което украинският президент категорично отхвърли. Припомняме, че по думите на самия Зеленски до момента е имало десетки опити за убийството му от руска страна.

Той обясни и какво би казал на Зеленски, ако двамата подпишат мирен договор: "Слава Богу, че свърши", обяви Путин.

Putin on what he would say to Zelensky if they were to sign a peace deal:



Thank God it's all over.



That's what one would say. pic.twitter.com/eqp52Yj8AL — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

"Не мисля, че Киев е готов за това. Ако постигнем мир там, борбата за власт в тази страна — икономическата ситуация на този фон — ще се промени радикално. И смятам, че властите не са наистина заинтересовани от прекратяването на военните действия", заяви Путин.

Putin on peace with Ukraine:



I don't think that Kyiv is ready for it. If we achieve peace there, the fight for power in this country — the economic situation against this backdrop — will change radically.



And I think that the authorities are not really interested in the… pic.twitter.com/FyU9racVL1 — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Путин не пропусна да нападне отново Зеленски. „Той е евреин. Помните, неговото дядо се е борил срещу нацистите. Мисля, че сега се обръща в гроба си“, заяви той в интервю.

Putin on Zelensky:



He is a Jew. You remember, his grandfather was fighting against Nazis.



I think he is turning in his grave now. pic.twitter.com/m3m4rEIOHN — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026