Песков: На Путин ще бъде доложено по-късно за писмото от Зеленски

Руският диктатор все още не бил информиран за откритото писмо от украинския президент Володимир Зеленски. Това стана ясно от думите на говорителя му Дмитрий Песков на репортерски въпрос. Зеленски публикува в социалните мрежи и на президентския сайт тази вечер открито писмо до диктатора, че е време тази война да бъде завършена, но между другото и го предупреди в края на писмото, че оттук нататък Путин ще трябва да се бори за собствения си живот - нека е наясно диктаторът, защото това показва историята на Русия като се върнем назад.

А ако сега се върнем на Песков, той заяви, че на Путин ще бъде доложено по-късно за писмото. Ето какво представляваха обясненията на Песков пред репортера:

"Да, видяхме го [писмото], той [Зеленски] го публикува в момент, когато президентът имаше мероприятие. Президентът засега още не е имал възможност да се запознае със съдържанието му.

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- А вие?

- Аз имах възможност.

- И какво бихте могли да отговорите?

- Мога да отговоря, че ще бъде доложено на президента като свърши частта от посещението на президента на Узбекистан."

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Междувременно външният министър на Украйна Андрий Сибиха написа в социалната мрежа Х, че писмото ще бъде предадено официално по дипломатически път и добави, че Украйна този път очаква "смислен" отговор.

This open letter is a serious and meaningful proposal to end the war. Directly from President of Ukraine — to the President of the Russian Federation.



With clear, doable steps and an invitation for a personal meeting.



We are also passing this letter officially through… https://t.co/XiorcqOS6Z — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 4, 2026