Войната в Украйна:

Песков: На Путин ще бъде доложено по-късно за писмото от Зеленски

04 юни 2026, 22:57 часа 476 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Песков: На Путин ще бъде доложено по-късно за писмото от Зеленски

Руският диктатор все още не бил информиран за откритото писмо от украинския президент Володимир Зеленски. Това стана ясно от думите на говорителя му Дмитрий Песков на репортерски въпрос. Зеленски публикува в социалните мрежи и на президентския сайт тази вечер открито писмо до диктатора, че е време тази война да бъде завършена, но между другото и го предупреди в края на писмото, че оттук нататък Путин ще трябва да се бори за собствения си живот - нека е наясно диктаторът, защото това показва историята на Русия като се върнем назад.

А ако сега се върнем на Песков, той заяви, че на Путин ще бъде доложено по-късно за писмото. Ето какво представляваха обясненията на Песков пред репортера:

"Да, видяхме го [писмото], той [Зеленски] го публикува в момент, когато президентът имаше мероприятие. Президентът засега още не е имал възможност да се запознае със съдържанието му. 

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- А вие?

- Аз имах възможност.

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- И какво бихте могли да отговорите?

- Мога да отговоря, че ще бъде доложено на президента като свърши частта от посещението на президента на Узбекистан."

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Междувременно външният министър на Украйна Андрий Сибиха написа в социалната мрежа Х, че писмото ще бъде предадено официално по дипломатически път и добави, че Украйна този път очаква "смислен" отговор.

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Владимир Путин Дмитрий Песков Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна Андрий Сибиха
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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