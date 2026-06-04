Радар за икономика: Най-важните новини на 04 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 04 юни 2026 г.

Ден след смяната на Спецов: Управляващите отнеха правомощията на особения управител в "Лукойл"

Само ден след като правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" и назначи на негово място Евгени Симеонов, Народното събрание окончателно прие законови промени, които ограничават досегашните широки правомощия на длъжността и въвеждат по-строг контрол върху нея. Измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене без съществен дебат. Ден след смяната на Спецов: Управляващите отнеха правомощията на особения управител в "Лукойл"

След новина от Ливан: Рязка промяна в цената на петрола

Цената на петрола се понижи в днешната търговия, след като обявеното споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан подхрани надеждите за скорошен край на американско-израелската война срещу Иран, което потенциално би могло да доведе до отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, предаде Ройтерс. Израел и Ливан обявиха рано тази сутрин, че са се споразумели да продължат прекратяването на огъня. След новина от Ливан: Рязка промяна в цената на петрола

За първи път след украинските атаки: Русия призна, че добивът на петрол е намалял

Русия за първи път официално призна, че добивът на петрол в страната е намалял на фона на засилените украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура. "Настоящото производство е наистина малко по-ниско в сравнение с началото на годината“, заяви днес вицепремиерът Александър Новак, който отговаря за енергийния сектор, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Още: За първи път след украинските атаки: Русия призна, че добивът на петрол е намалял

Еврото пресече важна граница към долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар направи завой, след като първо падна под границата от 1,16 към американската валута, но след това отчасти започна да се възстановява и е малко над това ниво. Като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, невиждани от около месец, заради силната американска валута и също така притисната от петролната криза в Близкия изток. Еврото пресече важна граница към долара

15 години след началото на дълговата криза: ЕС извади Гърция от черен списък

Европейският съюз (ЕС) извади Гърция от списъка на страните, които подлежат на макроикономическо наблюдение. Това се случва повече от 15 години след началото на дълговата криза за страната. Гърция представя най-бързия темп по намаляване на външния дълг в сравнение с другите европейски страни, коментираха по повод решението от Брюксел. Така страната приключва дълъг процес на строга финансова дисциплина и европейски контрол, започнал от 2010 година.

15 години след началото на дълговата криза: ЕС извади Гърция от черен списък