Предлагат Европейски съюз с 40 държави: Кои са те?

Финландският президент Александър Стуб призова за разширяване на ЕС към 40 държави членки. Като бъдещи участници в мегапроекта той посочи Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия, Западните Балкани и Турция.

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"След като погледнем Украйна, Молдова и Грузия, трябва сериозно да помислим за Турция. Никой вече не говори за Турция и трябва да отворим умовете си, за да разберем, че поне от гледна точка на сигурността, Турция трябва да бъде възможно най-близо", категоричен бе Стуб.

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