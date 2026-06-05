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Тръмп обмислял сухопътна операция в Иран: Защо се е отказал? (ВИДЕО)

05 юни 2026, 1:09 часа 626 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Тръмп обмислял сухопътна операция в Иран: Защо се е отказал? (ВИДЕО)

Доналд Тръмп казва, че неговата администрация е обмислила изпращането на войски, за да се вземе урановия запас на Иран, но накрая е отхвърлила идеята, защото е била твърде рискована и можеше да доведе до жертви от американска страна, като прави сравнения с провалилата се мисия на Картер за спасяване на заложници.

„Не искам да бъда Джими Картър, не се чувствам като него. Обмисляхме тази идея в началото, още преди да разрушим военните им възможности. Обмислихме го, но това не е като Венецуела – влизаш, престояваш минути там и излизаш. И всеки ти маха за довиждане и те гледа как отлиташ. В Иран е различно. Трябва да си там две седмици, да носиш огромно оборудване и да го вдигнеш във въздуха. Имаше време в началото, когато обмисляхме да направим това, но щяхме да бъдем разкрити, това е много дълго време да стоим в тази страна. Говорим за период от една до две седмици, вероятно щяхме да вземем урана, но те щяха да открият позициите ни, а тогава все още имаха ракети и щяха дса ни подложат на масиран обстрел. Хора щяха да умрат, а на мен това не ми хареса“, обясни Тръмп.

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Доналд Тръмп обогатен уран сухопътна операция война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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