Тръмп обмислял сухопътна операция в Иран: Защо се е отказал? (ВИДЕО)

Доналд Тръмп казва, че неговата администрация е обмислила изпращането на войски, за да се вземе урановия запас на Иран, но накрая е отхвърлила идеята, защото е била твърде рискована и можеше да доведе до жертви от американска страна, като прави сравнения с провалилата се мисия на Картер за спасяване на заложници.
WATCH: Trump says his administration considered sending troops to seize Iran's uranium, but ultimately rejected the idea because it was too risky and could have led to U.S. casualties, drawing comparisons to Carter's failed hostage rescue mission. pic.twitter.com/vyDYkNEE21— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
„Не искам да бъда Джими Картър, не се чувствам като него. Обмисляхме тази идея в началото, още преди да разрушим военните им възможности. Обмислихме го, но това не е като Венецуела – влизаш, престояваш минути там и излизаш. И всеки ти маха за довиждане и те гледа как отлиташ. В Иран е различно. Трябва да си там две седмици, да носиш огромно оборудване и да го вдигнеш във въздуха. Имаше време в началото, когато обмисляхме да направим това, но щяхме да бъдем разкрити, това е много дълго време да стоим в тази страна. Говорим за период от една до две седмици, вероятно щяхме да вземем урана, но те щяха да открият позициите ни, а тогава все още имаха ракети и щяха дса ни подложат на масиран обстрел. Хора щяха да умрат, а на мен това не ми хареса“, обясни Тръмп.