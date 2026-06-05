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Путин: Ударът с "Орешник" не беше с военно предназначение, искахме да видим резултатите (ВИДЕО)

05 юни 2026, 1:25 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Путин: Ударът с "Орешник" не беше с военно предназначение, искахме да видим резултатите (ВИДЕО)

Владимир Путин заяви, че ударите с ракети „Орешник по Киев не са били с бойно предназначение — и не изключи удари в градска среда. На среща с ръководители на международни информационни агенции в рамките на икономическия форум в Константиновския дворец в Санкт петербург руският президент заяви, че ракетите „Орешник“ не са били използвани с бойно предназначение на територията на Украйна.

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„Ударихме там, където беше удобно да видим резултатите. Това се отнася както за Белая Церква, така и за района на ДНР. Там после полетяха нашите дронове и провериха всичко до милиметър. За нас е важно в бъдеще да разгледаме приложението на „Орешник“ по цели, включително в района на градската застройка“, заяви Путин.

По-рано OSINT-канали анализираха видеозаписи от камери в окупирания Донецк в момента на атаката срещу Киев в нощта на 25 май, където се вижда падането на шест характерни за „Орешник“ вторични бойни глави. В ISW предполагат, че втората ракета може да е паднала на територия, контролирана от Русия, на 40 км от фронтовата линия, където може да са се намирали руски позиции.

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От своя страна, първата ракета е поразила гаражен кооператив в Белая Церква в Киевска област. По-рано от Министерството на отбраната твърдяха, че в Киев са били поразени военни цели, включително с ракети „Орешник“.

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Владимир Путин война Украйна ракета Орешник
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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