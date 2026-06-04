В Съвета за сигурност на Русия обвиниха западните киностудиа, включително Холивуд, че работят в тясно сътрудничество с разузнавателните служби, поради което умишлено изопачават образа на руснаците във филмите си. Обвинението дойде от страна на заместник-секретаря на съвета Алексей Шевцов по време на Петербургския международен икономически форум, който се провежда в момента в Санкт Петербург. Западните киностудиа показват изопачена историята на Русия, за да провокират "етническа омраза и насърчаване на враждебност към нашата страна и руския език", каза той в речта си, цитиран от The Moscow Times.

По-рано през март в Държавната дума беше внесен законопроект да се забрани издаването на сертификати за разпространение на филми от чуждестранни филмови компании, които създават "обидни стереотипни образи" на руснаци или съдържат "изкривени и клеветнически образи" на Русия, СССР и руските въоръжени сили.

Депутатът Евгений Марченко даде за пример филма "Рамбо", в който било показано "жестокото и нечовешко" отношение на съветските войници към цивилните, както и сериала "Семейство Сопрано", в който пък бил разработен "митът за руската мафия и руските жени".

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"Всичко това трябва да бъде забранено в нашата страна. Това ще принуди Холивуд и западните компании да правят добри филми за Русия", заяви Марченко.

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