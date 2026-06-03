Взимането на дрога е личен избор: Говори психологът Илиан Илиев (ВИДЕО)

Психоактивните вещества се справят перфектно със задачата да променят психологическото състояние на хората, в различни аспекти, защото те са различни групи...Не ми се иска да предполагам каква е ситуацията, но това дали психоактивните вещества могат да те доведат до безпаметност е възможно.

Това обясни психологът Илиан Илиев в предаването "Студио Actualno" във връзка със случая на загиналото момиче в Благоевград, който разтърси държавата.

Припомняме, че след полунощ на 24 май бе получен сигнал на телефон 112 за момиче, което лежи в безпомощно състояние пред жилищен блок. При извършен оглед на мястото, полицията установи, че непълнолетното момиче е починало, а от другата страна на жилищната сграда органите на реда откриха в безпомощно състояние и непълнолетен младеж, който бе транспортиран в болница в София с опасност за живота.

По случая бе задържан 20-годишният Александър Георгиев, който полицията откри в апартамент в сградата, от която са паднали двамата тийнейджъри. По-късно същия бе освободен от ареста.

Полицията потвърди, че участниците в събирането са употребявали наркотици, които са си купили месец по-рано по интернет.

"Утопично е да се стремим да забраним дрогата на този етап...Ако някой ме пита "Защо хората взимат наркотици", отговорът с една дума ще бъде "Защото е хубаво". Въпреки всички негативни неща в дрогата, заради които хората умират, самото вещество е създадено, за да доставя удоволствие. Не си представяйте, че хората отиват да взимат дрога и са в някаква агония и им е гадно, и лошо. Не, това е личен съзнателен избор. Неаргументиран, направен с малко знания, но личен избор", обясни психологът.

Повече по темата вижте в интервюто с водещ Мирослав Димитров.