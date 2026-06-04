Ракета на SpaceX може да се разбие на Луната това лято: Има ли повод за тревога?

Изхвърлено парче от ракета на SpaceX, оставено в космоса, вероятно ще падне на Луната това лято, което буди интерес, според нов доклад на livescience.com.

В доклада се подчертава, че изхвърлената част от ракетата не представлява опасност за Луната или който и да е действащ космически кораб. Въпреки това, ударът, който се очаква да се случи на 5 август на границата между близката и далечната страна на Луната, може да представлява „незначителен научен интерес“, ако създаде нов кратер, който впоследствие би могъл да бъде изследван.

Точното време и място на падането на ракетата

13,8-метровият горен етап на ракетата Falcon 9, изстреляна в началото на 2025 г. и оттогава обикаляща около системата Земя-Луна, е заложен на карта. Ракетата достави два космически кораба до Луната: модула Blue Ghost, който успешно кацна на Луната през март 2025 г.; и модула Hakuto-R, който загуби контакт със Земята и извърши аварийно кацане на Луната.

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Авторът на доклада, Бил Грей, професионален астроном, използва своя софтуер, за да предскаже с висока степен на сигурност вероятното време и място на предстоящия удар: приблизително 2:44 ч. сутринта източно време на 5 август, близо до кратера Айнщайн на ръба на обърнатата към Земята страна на Луната.

Всяка светкавица от удара вероятно ще бъде твърде слаба, за да бъде видяна от Земята, дори с голям телескоп. Изучаването на пресния кратер, оставен от отломките, ще бъде от научна стойност.

Има ли място за тревога?

Това не е първият път, когато Грей предсказва удар на ракета върху Луната. През 2022 г. той правилно предсказа, че отработена ракета ще удари Луната на 4 март, като определи времето на удара с точност до секунди и местоположението с точност до мили.

Новият доклад на Грей все още не е публикуван в рецензирано списание, но той е помолил няколко астрономи да проверят откритията му. Той прогнозира, че отломките ще ударят Луната с приблизително 8700 км/ч (5400 мили/ч) или около седем пъти по-бързо от скоростта на звука на Земята.

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Въпреки че в момента на Луната няма инфраструктура, която би могла да бъде повредена от отломки, тази ситуация може да се промени след няколко години. Предвид международния интерес към установяването на постоянни бази близо до южния полюс на Луната, този регион скоро може да прелее с товари, екипажи и космически кораби.

Наскоро американската компания SpaceX изстреля най-голямата и най-мощна си ракета от серията Starship в рамките на изпитателен полет. Става дума за подобрена версия на ракетите носители "Старшип" – НАСА разчита на тях за кацане на астронавти на Луната, съобщиха агенциите. Подобрената мегаракета дебютира два дни след като изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск обяви, че прави компанията публична. Тя излетя от южния край на Тексас, носейки 20 макета на спътници Starlink, които се отделиха по средата на едночасовия космически полет, преминал над половината свят.

Въпреки някои проблеми с двигателя, ракетата достигна крайната си дестинация – Индийския океан. след досега си с морската повърхност, тя избухна в пламъци.

Според SpaceX този край не е бил предвиден. Мъск определи изстрелването и кацането на ракетата като "епични".

Към екипа си той се обърна с думите: "Вие отбелязахте гол за човечеството".

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