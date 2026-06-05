"И двамата са много добри хора": Тръмп приветства идеята за среща между Зеленски и Путин (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде първи коментар относно отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски до лидера на Кремъл. Той изрази мнението си пред репортери по време на среща в Белия дом.

Тръмп подкрепи идеята за лична среща между лидерите на двете страни и добави, че е много доволен от обсъждането на възможността за тяхната среща. „Би било чудесно, ако Зеленски и Путин се срещнат за разговори, те трябва да го направят“, каза американският президент и добави: „и двамата са много добри хора“.

Trump calls Putin and Zelenskyy "two very good people" 🤦‍♀️



Yeah, the guy who invaded a neighboring state and has been drowning it in blood for five years, for no reason other than wanting to go down in history as a great conqueror, is definitely not a "good person". pic.twitter.com/BaXCtS2jiZ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 4, 2026

Тръмп също така отбеляза, че без американска помощ Украйна не би могла да се издържи досега. „Без нашите войски и нашето оборудване, Украйна нямаше да може да продължи да се бори днес. Без оборудването, което им предоставих, Украйна нямаше да оцелее нито ден, нито два“, подчерта Тръмп.

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Президентът на САЩ заяви, че очаква взаимни компромиси от Украйна и Русия за разрешаване на конфликта. „Предложих тези отстъпки и, знаете ли, ние положихме много усилия за това... Искам всяка страна да направи определени отстъпки и мисля, че те ще го направят“, каза ръководителят на Белия дом.

По-рано в отворено писмо до Путин, Зеленски е предложил да се срещне с него лично и е изброил няколко държави, където би могла да се проведе такава среща. В отговор прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви пред репортери, че ако Зеленски иска да се срещне с Путин, трябва да дойде в Москва. Прессекретарят на Путин заяви, че Кремъл е запознат с отвореното писмо на Зеленски, но Путин ще бъде „информиран за това по-късно“.

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Украинският външен министър Андрий Сибиха обяви, че писмото на Зеленски ще бъде препратено до Путин по дипломатически канали. Сибиха отбеляза, че документът съдържа конкретни предложения за прекратяване на войната и постигане на мир между Украйна и Русия. Той добави, че Украйна очаква съществен отговор от Москва на изразените инициативи. Сибега подчерта, че „е дошло времето да се сложи край на тази война и да се избере мир“.

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