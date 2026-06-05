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Огромен успех за България! Божидар Саръбоюков спечели злато от Диамантената лига

05 юни 2026, 0:08 часа 890 прочитания 0 коментара

Една от големите спортни звезди на България - Божидар Саръбоюков, постигна изключителен успех в кариерата си, след като завоюва златен медал на старт от Диамантената лига! Атлет номер 1 на България триумфира в скока на дължина по време на Диамантената лига в Рим, като успя да стигне до победата в последния си опит, когато скочи 8.26 метра и изпревари живата легенда Милтиадис Тентоглу от Гърция, който остана втори с 8.24 метра.

Божидар Саръбоюков с дебютна победа в Диамантената лига

Топ 3 се допълни от Хорхе Оделин от Куба, който пък записа 8.18 метра. Европейският шампион от 2025 г. Саръбоюков стартира 8.13 метра, а после не записа нито един фал, регистрирайка 8.00, 7.98, 7.98 и 7.96. И когато изглеждаше, че денят не е подходящ за по-силен скок, Божидар успя да се събере в последния си шести опит и да запиши чудесните 8.26 метра, с които да изпревари двукратния олимпийски шампион Тентоглу, който има и три световни титли и още шест европейски титли.

Божидар Саръбоюков

Победата на Божидар Саръбоюков е първа на състезание от Диамантената лига - най-голямата и най-престижна верига състезания в леката атлетика, в която се участва само след поименни покани, събирайки най-добрите атлети от света. За Божидар това е трето участие в Диамантената лига този сезон, след като стартира в Шанхай с второ място с 8.07 метра, а после спечели и бронзов медал в Сямън с 8.29 метра. Тази зима той постави нов национален рекорд от 8.45 метра.

През зимния сезон Божидар Саръбоюков бе голямата сензация в дългия скок, след като оглави световната ранглиста и бе главен претендент за световната титла в зала. На шампионата на планетата в Торун Божидар спечели световен бронз, но остана разочарован, че не е стигнал до златния медал, който щеше да е първи за България в дисциплината. Сега неговият фокус е насочен към оставащите стартове от Диамантената лига и Европейското първенство в Бирмингам на открито през август.

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Лека атлетика Божидар Саръбоюков
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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