BALTOPS 2026: НАТО започна мащабни военни учения в Балтийско море (ВИДЕО)

Ежегодните учения на НАТО във военноморския флот започнаха в Балтийско море. Маневрите BALTOPS 2026, водени от Шестата флота на САЩ, ще продължат близо до границите на Русия до 19 юни. Очаква се да участват около 6000 военнослужещи и 20 кораба. Американското военноморско учение BALTOPS, което се провежда от 4 до 20 юни, ще бъде най-голямата маневра в Балтийско море тази година, като Вашингтон ще предостави флагманския кораб „Маунт Уитни“, въпреки месеците ожесточени критики към НАТО от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп и плановете за намаляване на ангажиментите на САЩ към алианса.

Въпреки че воденото от САЩ учение не е замислено като пряк отговор на текущите събития, германският контраадмирал Стефан Хайш заяви, че времето неизбежно засилва политическото му значение. „В този период то е знак за силата на алианса, че се провежда мащабно учение под ръководството на САЩ с широкото участие на НАТО“, каза той. „Това е знак за единството и силата на алианса и тук говоря за всички съюзници“, добави Хайш.

Като командир на оперативната група „Балтийско море“, Хайш отговаря за многонационален военноморски щаб за Балтийско море, създаден от Германия в крайбрежния град Рощок през 2024 г. на фона на нарастващ фокус върху района с нарастващото напрежение с Русия. Неговият щаб е способен да ръководи операции на НАТО в Балтийско море по време на конфликт с Русия и ще го направи за предстоящите американски учения BALTOPS, които традиционно се планират от САЩ.

Annual NATO naval exercises have begun in the Baltic Sea



The BALTOPS 2026 maneuvers, led by the U.S. Sixth Fleet, will continue near Russia’s borders until June 19.



Around 6,000 military personnel and 20 ships are expected to take part. pic.twitter.com/oZFdQUv4YC — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

BALTOPS започва с учения в западната част на Балтийско море, преди да се пренасочи на изток, за да отработи снабдяването и защитата на свободните морски пътища около шведския остров Готланд - основна задача за НАТО, тъй като стратегическото значение на региона нараства. Откритите морски пътища се считат за критични, особено за снабдяването на балтийските държави - свързани само чрез тесен сухопътен коридор с континенталната част на НАТО - в случай на криза. „Свободните морски комуникационни линии са от основно значение“, каза Хайш, посочвайки необходимостта от защита на военната логистика, както и на търговското корабоплаване.

На въпрос за минали инциденти в Балтийските страни, приписвани на Русия от западни представители, Хайш заяви, че не очаква Москва да премине праг, който би задействал клаузата за колективна отбрана на НАТО, известна като Член 5, дори когато напрежението остава повишено. „Бих предположил, че Русия ще остане под прага на член 5, ако се опита да ни изпита“, предупреди той.

Значението на Балтийско море

Балтийско море е смятано за стратегическо важно, особено на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна, посочва ДПА. Русия е единствената от деветте страни, които граничат с Балтийско море, която не е членка на НАТО. Москва отправи критики срещу учението и го нарече провокативно. Руският флот неотдавна също извърши учения в Балтийско море.