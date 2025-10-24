Белгия разтревожена как ще опази новите си изтребители F-35 от дроновете

Белгийските власти отчитат, че укритията за изтребителите F-35, получени наскоро, не са достатъчни срещу удари от дронове, съобщиха местни медии. В следващите години страната ще разполага с общо 45 изтребителя от пето поколение, за които бяха подготвени две бази на Военновъздушните сили.

Експерти посочват, че дронове в последно време навлизат над военни бази на страни от НАТО и никой засега не разполага с достатъчно средства да им противодейства. Те допълват, че по-подходящо е да се вложат средства за възпиране на дроновете, отколкото да се полагат сили за укрепване на отделните застрашени обекти.

Отчита се, че някои от съюзниците, които вече разполагат с F-35, са изградили бункерни укрития, докато други съхраняват изтребителите в подземни съоръжения. Експертите отбелязват опита на Израел, където при тревога във въздуха се вдигат възможно най-голям брой изтребители с идеята, че когато са на земята, те са най-уязвими.

В последните години Белгия вложи 650 милиона евро за подготовка на военните си бази, където ще се съхраняват F-35. Изградени бяха нови съоръжения и симулатори на обща площ от 50 декара, но липсват хангари, способни да издържат на пряк въздушен удар.

