Бивш "Герой на Русия", осъден за убийство на 18-годишно момиче, се връща на фронта

Подполковник, лишен от званието "Герой на Русия" заради убийство, се завръща на фронта в Украйна. Става въпрос за Ирек Магасумов.

В края на юни съдът в така наречената Луганска народна република (ЛНР) осъди подполковника на 11 години затвор за убийството на 18-годишна жителка на Луганска област на Украйна. Три седмици по-късно той вече е на фронта, съобщават Tatar-inform и Business Online, позовавайки се на свои източници.

Съпругата му Анна потвърди пред Business Online, че мъжът ѝ бил заснет във видео от разпит на украински военнопленник, публикувано преди ден от канала в Telegram на 74-а отделна гвардейска мотострелкова бригада "Бесни кучета".

