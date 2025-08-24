Във Великобритания: Расте недоволството срещу мигранти в хотели

Протест в английския град Чесхънт, северно от Лондон. Около 250 души са се събрали да демонстрират срещу британската политика за предоставяне на убежище. "Защитете децата ни", пише на плакатите. В същото време е организиран и контрапротест, информира АРД.

В Чесхънт демонстрантите се опасяват, че в местния хотел, където вече живеят бежанци, ще бъдат настанени още мигранти. Поводът за техните притеснения: тази седмица със съдебно решение бе постановено, че мигрантите в съседния град Епинг трябва да бъдат настанени в друг хотел – предполага се, че те ще бъдат изпратени в Чесхънт. В други градове също демонстрират - в голямата си част мирно.

Протести от няколко седмици

Протестите във Великобритания срещу миграционната политика на правителството продължават вече няколко седмици, пишат местни медии. Демонстрантите се обявяват за депортации и са планирали протести пред най-малко 26 хотела, където са настанени мигранти.

В края на юли инцидент в град Епинг разпали недоволството. Мъж, живеещ в местен хотел, беше арестуван и впоследствие обвинен в сексуално посегателство, тормоз и подстрекаване на момиче към сексуални действия, пише Би Би Си. Хадуш Кебату, 41-годишен, от Етиопия, отрича престъпленията и е задържан под стража. Местните власти разследват случая.

В момента в Обединеното кралство около 32 000 мигранти са настанени в около 200 хотела, припомня АРД. Консервативното правителство, което беше на власт до юли 2024 година вкара в сила тази политика и подписа договори с редица хотели, тъй като другите варианти за настаняване на търсещите убежище бяха по-скъпи и сложни.

Без резултат от споразумението за миграция с Франция

След встъпването си в длъжност премиерът на Великобритания Киър Стармър обеща да намали незаконната миграция - най-вече спирайки преминаването през Ла Манша от Франция към Англия. Засега обаче правителството му не е постигнало нищо по този въпрос. Стармър обеща, че ще преследва трафикантите, които прекарват хора през канала и подписа споразумение с Франция за съвместна дейност.

Двете държави се съгласиха да приемат мигранти една от друга, като целта е да бъдат намалени прекосяванията на канала с лодки. Засега обаче никой не се е върнал от Англия във Франция. Мнозина британци са недоволни от правителството, което според тях не е свършило нищо от онова, което обещаваше по отношение на миграцията.

Триумф за десните популисти

Политическото напрежение нарасна особено след като съдът реши кандидатите за убежище да бъдат преместени от Епинг - причината бяха протестите пред хотела, в който живеят търсещите убежище. След него дясната популистка партия Reform UK обяви, че ще подаде искове за преместване на мигрантите и от други английски градове, където има мнозинство в местната власт.

Лидерката на Консервативната партия Кеми Баденох препоръча и на общинските съветници от своята партия да започнат съдебни процедури срещу настаняването на бежанци в хотели в страната. Тази ситуация е абсолютен триумф за партията на Найджъл Фараж - Reform UK. Той вече говори за "криза" и иска масови депортации.

Членове на крайнодясна националистическа партия помагат за организирането на протестите пред хотели, в които се настаняват търсещи убежище, пише британският "Гардиън", цитирайки серия от публикации във Фейсбук и групи в социалната мрежа, създадени през последните седмици. Активисти на партия Homeland (от англ. родина), която е създадена като отцепническа организация от "Патриотична алтернатива", най-голямата крайнодясна група във Великобритания, са създали редица онлайн групи в опит да разпространят протестите, започнали около казуса с хотела в Епинг.

Лейбъристкото правителство иска да обжалва съдебното решение за Епинг, а в същото време държавният секретар по въпросите на сигурността Дан Джарвис заяви, че правителството също е искало да затвори хотелите за мигранти, но е нужно време, за да се случи това по адекватен начин.

Броят на забавените решения за предоставяне на убежище в Обединеното кралство е значителен, пише АРД. До юни 2025 година 111 000 души са подали молба за убежище - нов рекорден брой. 91 000 от тях все още чакат отговор.

Източник: Дойче веле