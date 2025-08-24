"За тази сума Ливърпул може да вземе Килиан Мбапе, не... Александър Исак"

Трансферната сага на Александър Исак и Ливърпул продължава. Шведският национал отказва да играе и да тренира за настоящия си клуб Нюкасъл, тъй като иска да премине на "Анфийлд". Растящото недоволство на футболиста произтича от това, което той нарича "неизпълнени обещания" от страна на ръководството на "свраките", като нападателят настоява за трансфер в Мърсисайд, а Нюкасъл не иска да го пусне.

Легенда на Ливърпул изрази опасения около качествата на Исак

"Червените" първоначално предложиха 110 милиона паунда за Исак, но офертата беше бързо отхвърлена от "свраките". Без видим напредък и с по-малко от 10 дни до края на трансферния прозорец, Ливърпул според информациите подготвя значително по-висока оферта, за която се говори, че е в размер на 130 милиона паунда (176 милиона долара). Легендата на мърсисайдци Джейми Карагър обаче предупреди бившия си клуб да подготви "план Б" за Александър Исак и че с трансферна сума от над 130 милиона паунда те би трябвало да привлекат суперзвезда от ранга на Килиан Мбапе.

В колонката си за "The Telegraph" Карагър предупреди: "Бих искал да видя шведския нападател да стане играч на Ливърпул, но не на всяка цена, а твърдението, че първата оферта от 110 милиона паунда за Исак е "смешна", е далеч от реалността. Ако Ливърпул предложи повече от 130 милиона паунда, това е прекалено много. За такава сума бихте искали Килиан Мбапе."

10 от последните му 44 гола са от дузпи

Той също така изрази съмнения относно качествата на шведския нападател и добави: "От момента, в който Исак дебютира срещу Ливърпул на "Анфийлд", той се откроява, но има и опасения. Сега на 25 години, той все още трябва да докаже, че има издръжливостта на Салах. Той не е успял да стартира в 36 мача от лигата през трите си сезона в Англия, а 10 от последните му 44 гола в лигата са от дузпи. Той няма да ги изпълнява на "Анфийлд"."

С наближаването на септември, времето за Ливърпул да си осигури подходящия играч изтича. Карагър подчерта, че "червените" трябва да действат бързо, за да не останат с празни ръце, особено предвид предстоящия труден сезон: "Ливърпул трябва да бъде безмилостен. Не може да бъде "Исак или никой". Какъвто и да е план Б, те трябва да започнат да мислят за неговото изпълнение." На фона на трансферната сага, Ливърпул се подготвя за гостуването си на Нюкасъл в понеделник, 25 август. Мениджърът на "свраките" Еди Хау бе категоричен в позицията си дали Исак ще играе срещу мърсисайдци.