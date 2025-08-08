Kaufland намалява цената на най-търсените инструменти Parkside

Всеки дом пази списък с дребни задачи, които чакат своя „подходящ момент“ – от скърцащия стол до отдавна планирания рафт в коридора. Понякога става дума за импулс, друг път за дълго отлагано хоби. Но истината е, че когато разполагаш с точния инструмент, границата между задължение и удоволствие изчезва.

Ето защо, на база потребителското поведение, Kaufland проучи кои са най-търсените уреди за домашни ремонти и ще ги предлага на промоционална цена. В Топ 3 влизат акумулаторен ъглошлайф с плоска глава, комбиниран перфоратор и акумулаторна бормашина., намалени са още 6 полезни инструмента за хоби майсторите.

Със специалната програма за лоялни клиенти на ритейлъра, от 11 август до 7 септември избрани продукти от серията Parkside PERFORMANCE ще се продават с до 33% отстъпка. Тази линия събира в себе си здравина, прецизност и висока издръжливост – качества, които все повече хора търсят, независимо дали поправят, изграждат или просто обичат да майсторят в свободното си време.

До 7 септември девет различни инструмента с до 33% отстъпка очакват всички клиенти на ритейлъра, които планират домашни проекти – с активиран купон в приложението Kaufland Card и събрани точки. Когато проектът за уикенда включва подрязване, оформяне и подготовка на дървени плоскости – например за нов рафт – акумулаторният циркулярен трион е точният избор. Сега е на цена от 119,90 лв. с 25% отстъпка. А щом става въпрос за по-здрави стени и по-сериозни ремонти, комбинираният перфоратор е правилният избор с 33% отстъпка на цена от 99,99 лв.

Понякога задачите са свързани с освежаване. В такива моменти пистолетът с горещ въздух с 33% намаление и крайна цена 39,99 лв. намира своето приложение. Той е изключително универсален инструмент, който се използва за отстраняване на стара боя, заваряване, свиване на пластмаса и др. За по-грубите, но необходими задачи като срязване или оформяне, надеждни помощници са акумулаторният ъглошлайф с 33% отстъпка и крайна цена 59,99 лв. и прободният трион с 30% намаление на цена 69,99 лв., които естествено се вписват във всяка домашна колекция от инструменти.

Ако проектът включва работа с дърво и детайлност, многофункционалната фреза 3 в 1 е правилният избор на цена от 89,99 лв. с 31% намаление. А когато всичко трябва да бъде „на мястото си“ – независимо дали се монтират рафтове, шкафове или рамки – лазерът с кръстосани линии, с 30% отстъпка на цена 69,99 лв., е верният помощник в това начинание.

Серията включва още акумулаторна бормашина на цена 99,99 лв. и акумулаторен винтоверт за 69,99 лв., които улесняват ежедневните ремонти и превръщат всяка домашна идея в напълно постижима задача.

Покупката на всеки продукт върви и с 5 години гаранция, защото добрата работа започва с правилните инструменти – а когато те идват с до 33% отстъпка, мотивацията е още по-голяма.