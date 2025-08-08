Войната в Украйна:

Нюкасъл "замразява" Александър Исак заради трансферната сага с Ливърпул?

Неяснотата около бъдещето на Александър Исак предизвиква сериозно напрежение в сегашния ми клуб Нюкасъл. Както е известно, нападателят е сериозно спряга на за трансфер в Ливърпул, но двете страни още не са се споразумели. Цялата тази ситуация се отразява на позицията на футболиста в отбора. Наскоро той е бил уведомен от ръководството, че ще трябва да тренира отделно от всички останали.

25-годишният шведски национал е бил уведомен да се яви на тренировка в сряда, но едва след като останалата част от отбора е напуснала. Исак не е пътувал със съотборниците си по време на предсезонната им екскурзия до Сингапур и Южна Корея, официално поради лека контузия в бедрото. В този момент от Ливърпул са дали да се разбере, че продължават да проявяват интерес към привличането му, предлагайки 110 милиона паунда за него.

Исак, който по-късно информира клуба, че иска да проучи възможностите си това лято, вместо това отлетя за Испания, за да тренира в бившия си клуб Реал Сосиедад, и се върна през уикенда, малко преди главният треньор Еди Хоу и отборът му да се приберат от Сеул и да получат два дни почивка. Играчите се върнаха на тренировъчното игрище в сряда сутринта, а семействата им бяха поканени да се присъединят към тях след тренировката. Въпреки това, както се разбира, на Исак, който се яви в базата на клуба в Бентън в понеделник, е било казано да не идва, докато те не си тръгнат.

По последна информация в Нюкасъл са решили да изключат Александър Исак и от предстоящия предсезонен турнир на тима. "The Daily Mail" съобщава, че шведът няма да играе в приятелските мачове срещу Еспаньол в петък и Атлетико Мадрид. Изданието допълва, че нападателят може да бъде "замразен", докато бъдещето му не се изясни. Говори се, че за да напусне клуба, Нюкасъл трябва да одобри офертата на Ливърпул и да намери заместник на Исак. 

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
