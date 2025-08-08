Мигранти в отчаяние: Свърши им горивото и се гмурнаха в морето

Трима мигранти се хвърлиха в морето край Сицилианския проток в отчаян опит да бъдат забелязани от плавателен съд, намиращ се далеч от лодката, с която пътуваха, но за съжаление изчезнаха под вълните. За случая разказва италианската информационна агенция ANSA. Техните спътници в лодката обаче бяха спасени. Бреговата охрана помогна на 50 души в района, които впоследствие разказаха за действията на тримата свои другари. Стана ясно, че лодката с мигранти следвала с часове рибарската лодка, но когато горивото им свършило, тримата решили да скочат в морето и да се опитат да се приближат, за да бъдат забелязани и спасени.

Двама от загиналите са от Гвинея, един е непълнолетен от Камерун. ОЩЕ: Видяха платноходката им: Задържаха 47 мигранти край Родос

Скорошни случаи с мигранти

Припомняме, че наскоро властите на югоизточния егейски остров Родос спасиха 47 нелегални мигранти след като платноходка им беше забелязана да слиза на брега близо до крайбрежната зона Лардос. Патрул на бреговата охрана е засекал кораба рано през деня и е започнал операция в координация с местната полиция. Служителите са локализирали и задържали мигрантите в околността – петима мъже, 16 жени и 26 непълнолетни – които след това са били прехвърлени в пристанищните власти на Родос.

Тези дни гранични полицаи от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в ГДГП проведоха специализирана операция в столичния квартал „Овча купел“. В кооперация в квартала те са установили и задържали 7 незаконни мигранти, мъже, без документи за самоличност, по техни данни от Мароко и един иракчанин, кандидат за бежанец в България. С тях е задържан и 22-годишен сириец с хуманитарен статут у нас, който е съпричастен с незаконното пребиваване на мароканците. ОЩЕ: Задържаха мигранти в столичния квартал „Овча купел“