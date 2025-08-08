Осъдиха журналист да плати за въпрос към кмета на Гълъбово

В Гълъбово едно въпрос на разследващ журналист прерасна в съдебен процес, чийто финал донесе сметка от 1000 лева за този, който го е задал. Венелина Попова от платформата "За истината" потърси официално обяснение за проект, оценяван на над 360 милиона евро – изграждане на ТЕЦ с RDF гориво край града, разказва "Капитал".

Инвеститор е новорегистрираното дружество "Систек инвест" ЕООД – 60% собственост на "Систек енерджи" ООД с капитал от 3000 лева, и 40% на община Гълъбово, вложила 2000 лева. "Систек енерджи" е създадена през пролетта на 2023 г. от германския гражданин Ченк Каракая. Управител на смесеното дружество е Бистра Василева. Още с регистрацията му общинският съвет започва отчуждаване на терени и работа по проекта, без да дава на гражданите или медиите конкретна информация. Още: Ще има ли някога чист въздух в Гълъбово? Пореден проект за инсинератор за отпадъци застрашава местните (СНИМКИ)

Въпросът и последствията

Попова иска по Закона за достъп до обществена информация данни за инвестиционното намерение, което е основание за промяната на подробния устройствен план през лятото на 2024 г. Отговор не получава – кметът Николай Тонев твърди, че е изпратил писмо, но в него се казва, че такива документи в общината не се съхраняват.

Така започва съдебната битка. Първата инстанция в Стара Загора прекратява делото, като приема, че искането е удовлетворено. Върховният административен съд обаче връща казуса с ясни указания – съдът да прецени дали липсата на отговор не е отказ, прикрит зад формално писмо. Тримата върховни съдии посочват, че подобно поведение не удовлетворява заявлението и представлява отказ по същество.

Вместо да се съобрази с тези мотиви, старозагорският съд на 23 юли отново застава на страната на общината и осъжда Попова да плати съдебните разноски. Решението е окончателно. Още: „Под прицел" на АКФ: Историята на журналистката, която се изправи срещу Пеевски и Масларова

Случаят идва на фона на вече обтегнати отношения между кмета и журналистката. Месеци по-рано тя огласи SMS-и, изпратени ѝ от Тонев, съдържащи обидни и сексистки реплики, след нейни критични публикации по време на парламентарните избори. По онова време той беше в листата на партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Нито лидерът му, нито институциите реагираха на разкритията или на твърденията за изборни злоупотреби.

Днес въпросите за най-голямата инвестиция в историята на Гълъбово остават без отговор. Но цената на опита да ги зададеш е ясна – съдебни разноски и отказ от прозрачност, подкрепен от съдебно решение.